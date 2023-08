Egy kiállítást is láthatnak majd az érdeklődők. A templomban kirakott paravánokra a régi egyházi élet fotói kerülnek, nagyjából az 1930 és 1960 közötti időszakból. (A városi könyvtár fotóarchívumának anyagából Link Judit könyvtáros válogatott.)

Bábel Balázs kalocsai érsek. Fotó: Wessely G.

Részt vesznek a misén azok a gyerekek is, akik aznap indulnak zarándoklatra. Innen visznek lelki útravalót. Kísérőtanáruk most is Dobainé Pintér Mária lesz, akik évről-évre megszervezi ezt a programot. Felső tagozatos általános iskolások és gimnazisták járják végig most a Tata és Esztergom közötti, 85 kilométeres távot, egy hét alatt. Baranyából is csatlakozókkal együtt, összesen 24-en lesznek ebben a csoportban, öt felnőtt kísérővel. A céljuk: legyőzni a testi fáradtságot, meglátni a természet szépségeit, segíteni egymást, kulturáltan kommunikálni és hallgatni, meghallgatni, lelki élményekre szert tenni.