A szeptember az óvodát elhagyó gyerekek és szüleik számára jelent igazán nagy vízválasztót. A kicsiknek ilyenkor különleges figyelemre van szüksége, amelyben jelentős szerepe van a családnak is. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy az óvodában már hónapokkal korábban elkezdik a gyerekek felkészítését az iskolára, de ennek sikeréért a szülők tehetnek a legtöbbet az érzelmi biztonság kialakításával. Fontos, hogy a kisgyerek ne félelemmel élje meg a változást, de ehhez az kell, hogy a szülők se szorongjanak.

Az azonban természetes, ha eleinte nem szívesen megy az elsős iskolába, esetleg sír is, hiszen ez egy nagy váltás az életében. Az iskola merőben más, mint az óvoda. Nemcsak azért, mert új helyszínen, új személyekkel találkozik a gyermek, hanem azért is, mert újfajta kötelességekkel, kihívásokkal találja szemben magát. Célszerű beszélgetni a kicsivel az iskoláról, elmondani neki, hogy mi vár ott rá. Az is segít, ha párszor elsétálnak arra, hogy ismerkedni tudjon az új környezettel.