Még ugyan javában tart a nyár, már most gondolni kell a fűtési szezonra. A tűzifabeszerzéseknek is ilyenkor van a szezonja, és érdemes a kéményseprőket is a nyári időszakban hívni, hogy a füstelvezetőt ellenőrizzék. A katasztrófavédelem azt javasolja, hogy nem érdemes őszig várni az időpontfoglalással. - A kéményseprők a fűtési szezonon kívüli is elérhetők, ajánlott ilyenkor felvenni velük a kapcsolatot, hogy elvégezzék az ingyenes kéményellenőrzést. Nyáron gyorsabb az ügyintézés, a várakozási idő rövidebb – hangsúlyozzák.

Akik családi házban élnek, és oda nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás, azok számára a kéményseprés ingyenes, viszont időpontot kell egyeztetni. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatai szerint tavaly nyáron országszerte alig 4500-an foglaltak időpontot a kéményellenőrzésre, szeptemberben viszont jelentősen megnőtt az igények száma: a lakossági ügyfelek mintegy harmada kérte az ellenőrzést.

Gázzal való fűtés esetén kétévente, szilárd tüzelés esetén évente ajánlott a füstelvezetőt szakemberrel átnézetni. Ezek betartása azért kiemelkedően fontos, mert ha a kémény nincs megfelelően kitisztítva, a belső falára lerakódott korom és kátrány meggyulladhat. A katasztrófavédelem adatai szerint minden hatodik lakástűz a kéményben keletkezik.

Ha nincs semmilyen probléma, egy égéstermék-elvezető teljes nyomvonalának szemrevételezése és műszeres ellenőrzése mindössze harminc percet vesz igénybe.

Fontos tudni azt is, hogy ha családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, akkor a kéményseprés megrendelése nem opció, hanem kötelesség.

Online is lehetséges időpontot foglalni a honlapon!

