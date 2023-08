Előbb volt a bontás, majd a négy helyszínen, a Liszt Ferenc téren és a Luther téren, a Babits Mihály Kulturális Központ és a 160 lakásos épület között, a Prométheusz Park mellett, valamint a 160 lakásos mögött, a Wosinsky és Kölcsey lakótelepen hozzáláttak az új burkolatok építéséhez, az új, zöldebb belváros kialakításához.

Bő hónap alatt látványos munkát végeztek az építők, s a legutóbbi hét történéseiről és a következő feladatokról beszélt az immár hagyományos, most ötödik alkalommal megtartott sajtótájékoztatóján Gyurkovics János alpolgármester és az építkezést fővállalkozóként végző sióagárdi HGT Invest Kft. ügyvezetője, Hámori Szabolcs.

A Liszt Ferenc téren gépek zajában az alpolgármester elmondta, folyamatos kapcsolatot tartanak az építőkkel, mindennaposak az egyeztetések, s a munka során felmerülő problémákat mindig sikerül megoldani. Beszélt arról is, hogy a bíróság épületével kapcsolatban is kezd kialakulni a mindenki számára kedvező megoldás. Az ott lévő átjáró, s az épület körüli egy méter széles sáv nem a városé, így annak átépítése nem szerepel a tervekben, viszont esztétikai okok és a vízelvezetés miatt is indokolt, hogy az a terület is a program része legyen.

Az eddig eltelt idő alatt az új burkolat majdnem fele a helyére került, folytatta, de még a munka nagyobb része hátra van. Majd, ha a földmunkák, s a burkolatok teljesen elkészülnek, 184 pad, ülőke kerül a megszépült területre, készül 88 kerékpár támasz, felállítanak 132 hulladékgyűjtőt, 137 lombhullató fa, több mint kilencezer cserje, majd ötezer évelő és ötszáz örökzöld csemete teszi szebbé a belvárost.

Elismerően szólt a város lakóinak türelméről, arról, hogy elviselik a zajt, a port, s jelezte, amikor a nagyobb felületek burkolása után a sarkok, kisebb részek fedésénél vágni kell a burkolólapokat, akkor kérik ismét megértésüket.