Katonás rend uralkodik ezen a héten a Fadd-Dombori Gyermektáborban, ugyanis ott tartja a Honvédelmi „Harcos” tábort a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred, 69. Területvédelmi Zászlóalj. Persze nem kiképzés zajlik, sokkal fontosabb, hogy élményszerűen ruházzák fel a résztvevő 15-18 éves fiatalokat olyan katonai ismeretekkel, amelyeknek a civil életben is hasznát lehet venni, és emellett azt is megtapasztalják, milyen csapatban dolgozni.

Totterveich Zoltán törzsőrmester, táborparancsnok-helyettes elmondta, hogy harcos tematikájú a tábor, ennek megfelelően igyekeznek átadni azt a tudást, amire egy harcosnak szüksége lehet. Ottjártunkkor éppen közelharc foglalkozás zajlott. Az alapos bemelegítés után álló helyzetben és földharc során alkalmazható mozdulatokat ismerhettek meg a diákok. A hét folyamán térképészeti ismeretekkel is gazdagodtak, és az elméletet a gyakorlatban is kipróbálhatták, amikor az előre megadott katonai koordináták alapján, térkép segítségével kellett megkeresniük az üdülőterület különböző pontjain megjelölt „falvakat”.

A túlélési ismereteik bővültek az által, hogy megtanulták a gyerekek, hogyan lehet vizet tisztítani, öngyújtó vagy gyufa nélkül tüzet gyújtani, valamint egészségügyi foglalkozáson is részt vettek. Menetgyakorlatot is tartottak számukra és az álcázás mikéntjét is bemutatták nekik. Csütörtökön a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület tagjai látogatnak el a táborba, pénteken pedig a diákok keresik fel Medinán az MH LMVIK 2. Gerinc Radar Mérőpont Medina bázist.