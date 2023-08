Az esetről hétfő késő délután tett közzé aggasztó videót egy Facebook felhasználó: a felvételen a vonat szembetűnően lassan haladt át a vasúti átjárón, amelynél több jármű is várakozott. Semmi nem figyelmeztette az autósokat az érkező vonatra. A felvételt később a Facebook felhasználó eltávolította.

A MÁV Zrt. az esetről azt a tájékoztatást adta, hogy a Sárbogárd–Bátaszék vonalon a Decs és Bátaszék közötti vonalszakasz és az 56-os számú főút kereszteződésében lévő vasúti átjáró sorompójánál augusztus huszonnyolcadikán, hétfőn délután 15.43-kor, a Bajáról Székesfehérvárra közlekedő Gemenc InterRégió vonat elhaladását követően keletkezett üzemzavar.

– Ilyen esetben a csapórudak felnyílnak, a kijelzőkészülék pedig sötét lesz, nem ad jelzést a közút felé. Az elhárítást a szakemberek az értesítés után megkezdték, 17.09-kor már működött a sorompó. Helyszíni beavatkozásra nem volt szükség – közölte a vállalat.

Hozzátették, hogy az üzemzavar fennállásának időszakában közlekedő vonat az előírás szerint csökkentett sebességgel közelítette meg a vasúti átjárót, mivel a berendezés a fennálló üzemzavart részére jelezte. A közúton közlekedők a sötétre kapcsolt vasúti sorompón való áthaladási KRESZ szabályok értelmében megállás után körültekintően tudtak áthaladni az átjárón. A szabályok betartása mellett, további óvintézkedés nem szükséges.

A sorompóberendezés működését, meghibásodását, üzemzavarát jelzik a berendezések, a mozdonyvezetőket is értesítik az üzemzavarokról, rendellenességekről. A vonatokkal az átjárót ilyenkor a biztonság érdekében csak lassan, maximum tizenöt kilométer per órás sebességgel közelítik meg. Biztonsági okokból a biztosítóberendezési áramkör kialakítása olyan, hogy meghibásodás vagy forgalmi ok esetén úgynevezett üzemzavar állapotba kerül.

Ez azt jelenti, hogy a közút felé nincs fényjelzés, a készülék sötét. Ahol van fényjelzés, a csukott állapotból a csapórúd is lassan, körülbelül kilencven másodperc alatt felnyílik, hogy a KRESZ betartása mellett a csapórudak kikerülése (szlalomozás) nélkül át lehessen haladni az átjárón. Akkor is, ha például a fénysorompó meghibásodott, és ne okozzon tartós fennakadást a keresztező úton.

A MÁV Zrt. tájékoztatása szerint az elmúlt tizenöt évben vasúti átjáróban nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset, azokat minden esetben a közúthasználó figyelmetlensége vagy a KRESZ-szabályok megszegése okozta. A vasúti átjárós balesetek számának visszaszorítása valamennyiünk közös ügye, ezért a MÁV arra kéri a közlekedőket, hogy minden körülmények között tartsák be a szabályokat, és csak akkor hajtsanak át az átjárón, ha kétséget kizáróan meggyőződtek arról, hogy semmilyen veszély nem akadályozza az áthaladást.

Tartsuk be a szabályokat A MÁV az alábbi KRESZ-szabályok betartását kéri a balesetek elkerülése érdekében: 1. A vasúti átjárót csak fokozott óvatossággal szabad megközelíteni. 2. Biztosított vasúti átjárón csak akkor szabad áthajtani, ha mindkét sorompó nyitva van, a fényjelző vagy hangjelző berendezés nem ad tilos jelzést, illetve a fénysorompó vagy a félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér jelzést ad. 3. A vasúti átjárón folyamatosan, azaz megállás nélkül, legalább öt kilométer per órás átlagsebességgel szabad áthaladni. 4. Vasúti átjáróban és közvetlenül a vasúti átjáró előtt tilos előzni. 5. A vasúti átjáróba csak akkor hajtsunk be járművünkkel, ha abból a kihaladás is biztonságosan megvalósítható (kocsisor mögé ne zárkózzunk fel az átjáróban).