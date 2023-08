60 ÉVE „”Miszla olyan strandfürdőt létesített, amilyennel sok nagyközség sem dicsekedhet” – állapította meg a Tolna Megyei Népújság 1963. augusztus 28-i száma. „Az építést a tanács kezdeményezte. Felajánlotta segítségét a falut patronáló Budapesti Műszaki Egyetem is: elkészítette társadalmi munkával a strandfürdő kivitelezésének tervdokumentációját. Amikor megkezdődött a munka, minden házból jöttek segíteni. Az idén nyárra elkészült a kibetonozott meder, a kút, a megfelelő szivattyú-géppel. s csaknem elkészült az öltöző-épület is. Bár még hivatalosan nem avatták fel a létesítményt, de már megjelentek az első fürdőzők. A strandfürdő híre eljutott a falu határain túlra, s vasárnap délutánonként a környező községekből is sokan járnak ide strandolni.”

60 ÉVE emberölés bűntettének vádjával állt a megyei bíróság előtt G. I. ozorai tsz-tag – tudósított a tárgyalásról a Tolna Megyei Népújság 1963. augusztus 31-i száma. Az italozó vádlott kaszával támadta meg W. K. üzemegységvezetőt. „A Döbrentei-csapásnál W. K. elkezdte kiosztani kaszálásra a lucernaföldeket. De megjegyezte, hogy a vezetőség határozata értelmében csak azok kaphatnak, akik legalább 40 munkaegységet szereztek. G. is azok közé tartozott, akiknek még ennyijük sem volt. Ekkor kérdezte meg G. az ott tartózkodó W.-től, kezében a kaszával, hogy miért nevezte őt lázítónak. Az egyébként is nyugodt W. K. csillapítani igyekezett G.-t. Ö azonban a kezében lévő kaszát magasra emelte, majd teljes erőből W. K. hasába vágta. W. K. a kórházba szállítás közben belehalt sérüléseibe. A megyei bíróság G. I.-t emberölés bűntettében mondotta ki bűnösnek. Ezért 9 évi szabadságvesztésre ítélte, 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától és kötelezte a bűnügyi költségek megfizetésére. A vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.”



60 ÉVE a pórul járt tolvajbanda ügyét írta meg a Tolna Megyei Népújság 1963. augusztus 31-i száma. „Világos nappal lopni indult egy társaság, megfelelő szőlőszedő edényekkel. Kilestek egy szőlőskertet, majd észrevétlenül belopóztak a sorok közé és szedni kezdték a fürtöket. Azaz csak ők hitték, hogy mindez észrevétlenül történik. A szőlőskert végében lévő tanyában volt a tulajdonos. Az ajtót bezárta belülről, s a tolvajok ezért hitték, hogy nincs a környéken senki. A tulajdonos az ablakból végignézte a szüretet. Persze nem mert kimenni, mert a tolvajok mégis csak többen voltak. Amikor megteltek az edények, a tolvajok berakták őket egy közeli bokros, cserjés részbe, hogy majd este, sötétedés után eljönnek érte, mert ha világossal vinnék el, feltűnő lenne. A szőlő elrejtése után aztán bementek a városba, hogy megvárják az estét Az idő alatt a tulajdonos a szőlőt behordta a tanyába. Így aztán amikor este visszatértek a tolvajok, a bokrokban hült helyét találták a szőlőnek. Itt kezdődött a perpatvar. Mindegyik szentül megvolt győződve, hogy a másik időközben ellopta, hazavitte a szőlőt. Végül ökölre mentek és alaposan helybenhagyták egymást.”