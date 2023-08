A huszonegy tagú csapat Pári településre tekert, egy rövid szünet beiktatásával másfél óra alatt teljesítve a valamivel több, mint tizenhat kilométeres távot. A bringázók, miután nem versenyről volt szó, nem siettek: a nagy melegben kellemesen hűsítette őket a fák szegélyezte kerékpárút megannyi árnyas szakasza.

A drótszamaras túrázókat Kelemen Csaba, Regöly polgármestere autóval, illetve az esetleges malőrökre felkészülve csere kerékpárokkal, valamint szerszámokkal felszerelkezve kísérte; de miután váratlan esemény nem történt, így segítségére szerencsére nem volt szükség.

A célállomás kiválasztása nem a véletlen műve volt, a döntést több szempont is indokolta. Horgosné Freizinger Tímea, a Regölyért Egyesület elnöke egyrészt maga is pári származású, másrészt – kapcsolatai miatt is – jól ismerte szülőfaluja vendégszerető mivoltát. Ez irányú várakozásaiban a csapat nem is csalódott: a Pálmai Hortenzia Natália elnök vezette Pári Kulturális és Hagyományőrző Egyesület finomságok garmadájával szolgált a vendégeknek.

A regölyi egyesület tagjai természetesen nemcsak a helyi konyhaművészet remekeibe kóstoltak bele. Megtekintették a települést, a látnivalókat, nevezetességeket, köztük a falu néprajzi gyűjteményét is. Ezzel együtt természetesen tovább erősítették a már létező baráti szálakat is.

A kerekes eseménynek lesz folytatása, hiszen szeptember 2-án, szombaton Pári küldöttsége pattan nyeregbe és meg sem áll Regölyig. Horgosné Freizinger Tímea azt már előzetesen elárulta, hogy a vendégváró csemegék között ott lesz a hagyományos regölyi pereckalács is.