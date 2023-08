Bakó Jenő 1962-ben került a Tolna Megyei Népújsághoz, jó ideje nyugdíjas már, Mórágyon él, régi képeit rendszerezi, digitalizálja. A fotóival évtizedeken át lehetett országszerte találkozni, képei egyéni és csoportos tárlatokon, sajtófotó-kiállításokon is szerepeltek. A közelmúltban hozzánk eljuttatott fotókon Budavári Fülöp műsorvezető-influencer-modell apró kis emberként néz bele a fényképezőgépébe édesanyja féltő kezei között.

Budavári Fülöp aranyos kisgyermekként. Fotó: Bakó Jenő

Barsi Edina, Budavári Fülöp édesanyja szívesen nyilatkozott a megható fotósorozatról.

– Nem emlékszem pontosan már, hogy mikor készültek a fényképek, mert majd' negyedszázada történt. A babakocsis fotó talán a szerkesztőség ablakából lőtt lesifotó lehet. Jenő bácsi nagy paparazzó volt ám! A többi pedig a sportcsarnokban készült, bizonyára Fülöp apukáját, Mikit mentünk megnézni, hiszen ő sok városi eseményen volt műsorvezető szpíker azokban az időkben – emlékezett a régi időkről Barsi Edina. Hozzátette, hogy a férjével a házasság nem, de a jóbaráti kapcsolat megmaradt és közös gyermeküknek máig sokat jelent édesapja támogatása is.

Kisgyermekként. Fotó: Bakó Jenő

– Füli szereplős gyermek volt a kezdetekben, aztán ő is szemérmes kamaszka lett, mint a többiek is. Most pedig, hogy influenszer "IamFulop" lett, tetszik-nem tetszik a munkájával jár a szereplés, pedig ő alapvetően szerény fiú, nem az a kifejezetten extroveltált, de ez nem kívánságműsor. The show must go on – tette hozzá Barsi Edina.

Budavári Fülöpnek saját social media ügynöksége van.

Elmondta, hogy eleinte nem is értették, hogy milyen karriert álmodik a gyermekük az interneten. Fülöp belföldön, főleg vidéken az első fecskék egyike volt, aki abból tervezett megélni, hogy tartalmakat gyárt és oszt meg a világhálón, követőket vonzva és befolyásolva. A szülei meg eközben azt gondolták, hogy jó eszű gyermekként valamilyen számára érdekes, ám átlagos polgári foglalkozást választ majd, és úgy boldogul az életben.

– Persze nem így lett, de igyekeztünk támogatni őt mindenben, még ha nem is egy szabályos és könnyű életút ez, de mi bízunk benne. Vekerdy doktornál olvashattuk, hogy a nevelés voltaképpen nem létezik. Önmagammal azonos, hatékony együttélés van csak. A gyerek úgyis azt veszi le belőlem, aki én vagyok, nem pedig azt, amit prédikálok neki, így aztán hagytuk, hadd ügyeskedjen. És ment neki! Olyannyira hogy mostanra már céget is alapított. Igazi self made man a gyermekünk és mi nagyon büszkék vagyunk rá – mondta Fülöp édesanyja.

Szívesen beszélt arról is, hogy az önmegvalósításon túl még egy komoly oka is volt annak, hogy Fülöp a nyilvánosság előtt zajló életet választotta. Kisiskolás korában visszahúzódó, gátlásos és túlsúlyos kisfiúként gyakran csúfolták, kiközösítették. Akkor megfogadta, ha egyszer híres lesz, és számít a szava, akkor mindenképp felszólal a bántalmazás minden formája ellen, és felnőve megtalálja a módját, hogy hogyan tud segíteni az egykor hozzá hasonlókon.

– Büszkén mondom, hogy Fülöpnek az együtt a bántalmazás ellen nevű projektje mára már nem csak egy szimpla oldal az Instagrammon, de szerveznek élő kerekasztal beszélgetéseket és online beszélgetéseket az interneten. Sok százezer embert érnek el, és nem csak az online bántalmazás ellen szólalnak fel, segítik az áldozatokat is. A bántalmazás minden formáját elítélik, és próbálják elejét venni az elterjedésének. Azt gondolom, ha csak egy bántalmazott gyermek, vagy felnőtt kap erőt, támogatást illetve jó tanácsot ezekből az alkalmakból a gyermekemtől és a barátaitól, pszichológus munkatársaitól, akkor már nem dolgoztak hiába. Ha csak egy életet is mentenek meg, vagy tesznek elviselhetővé, már megérte – hangsúlyozta az édesanya.

Budavári Fülöp a közelmúltban Mexikóban nyaralt.

Barsi Edina családtagként részt vesz Budavári Fülöp életében, és a legjobb tudása szerint segíti őt tanácsokkal.

– Állítólag néha nem is rosszak a kreatív ötleteim a boomer mami koromhoz képest, továbbá néha korrektorként is funkcionálok. A jogász párommal – aki Fülöp „Ricsiapuja” – szerződéseket nézünk át, néha még fogalmazunk is. Mindenben igyekszünk támogatni és mellette állunk, ha szüksége van ránk. Mi szimpla hivatalnokok vagyunk, semmi különös. Szekszárdon élünk már ezeregy éve, és valamiért még mindig nem költöztünk el. Az uram paksi ember, de ő is itt dolgozik Szekszárdon. Szeretünk túrázni, bortúrázni és borozni túra nélkül is, azt meg itt elég jól lehet csinálni. Füli egyedüli gyermek, ezért őt szeretjük agyon mindannyian. Még két vér szerinti nagyszülője van és egy fogadott nagyija. Füli apjának az édesanyja egy csodás nagyika, akinek nem lehetek elég hálás a sok gyermekfelügyeletért, palacsintasütésért és betegápolásért. A párom anyukája is büszkén mutatja mindenkinek Füli képeit a mobiljában a másik kisunokája mellett. Nyugalmazott agrármérnök apám pedig büszke nagypapaként lelkesen próbálja megérteni az instakarrier minden csínját és bínját, és fogadja a fiatal leányok gratulációit. Fülöp pedig vélhetően azért sikerült ilyen jól, mert én szültem. Na jó, ide majd kell azért egy nevetőszmájli. Én ezt persze komolyan gondolom – tette hozzá Edina.

Hamarosan visszamegy Amerikába

Budavári Fülöp lapunk kérdésére elmondta, hogy a hivatalos titulusa műsorvezető, influencer, modell. Saját social media ügynöksége másodlagos az életében. A közelgő terveiről megosztotta, hogy hamarosan visszamegy Amerikába, illetve idén és jövőre is több televíziós műsorban lesz majd látható.

Vajon mit szól ahhoz a család, hogy Fülöp sokat utazgat szerte a világban? Milyen tanácsokkal látják el, féltik -e?

– Igen! Én betegesen, a többiek csak amennyire szükséges. Most is épp Mexikóban kalandozik. Nagyon hiányzik nekem, mert igazán szoros a kapcsolatunk, de azt gondolom, hogy egy szülőnek az a legnagyobb boldogság, ha a gyermeke kirepülve a családi fészekből megtalálja a boldogságot. Ha a világ másik felén, akkor ott. Fülöp egy világcsavargó, ez teszi most boldoggá. Majd ha idősebb lesz, talán megállapodik valahol és ugyanolyan unalmas és boldog kispolgári életet fog élni, mint mi – mondta Barsi Edina.

