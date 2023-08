Felföldi László püspök atya számára kiemelten fontos az egyházmegye családjainak és közösségeinek megerősítése, ez jelenti a program fő célját. Szerettük volna, hogy legyen egy nap erre, egy esemény, amelyre mindenki eljöhet, jól érezheti magát, csemegézhet a sokféle program közül, s akár találkozhat atyákkal, szerzetes nővérekkel is, illetve az egyházmegyében működő közösségekkel – mondta Orbók Emőke.

– A programokat a Rózsakerttől a Püspöki Palotáig hirdettük meg, szabadon bejárhatók a helyszínek. A püspöki köszöntőt a Veronaki koncertje követi, akik kifejezetten családi zenét játszanak, megzenésítették például a Gőgös Gúnár Gedeon meséjét is. A MárkusZínház Égig érő fa című bábelőadásán túl Ringató foglalkozás, gyerekkoncert és hangszersimogató is lesz – folytatta.

Ugrálóvár nyílik a palotakertben

A családi napon nem mindennapi programelemek is helyet kapnak egyházmegyei helyszíneken.

– Kiegészítő elfoglaltságokkal, népi fajátékokkal is készülünk, illetve ugrálóvár is várja a gyerekeket. Ritka alkalom, hogy a Püspöki Palota kertjében ugrálóvárat fújunk fel, de most erre is lehetőség nyílik. Az idei év újítása a termelői piac, amit a Dóm tér aljára szervezünk, ismerős helyi termelők részvételével. Lesz íjászat is a Barbakán kertben, illetve élménylovaglás, amelyre a PTE-PEAC Vívószakosztály is eljön. Bemutatkoznak az egyházmegye közösségei is a palota kocsiszínjében – ez a régi folyosó, ahol annak idején a kocsik és hintók jártak a palotába, most ez is megtelik élettel – mesélte Orbók Emőke.

A fesztivál során a turisztikai helyszíneken tematikus idegenvezetéseket tartanak, amelyeket ingyenesen, regisztrációhoz kötve hirdettek meg. E helyszínek is az evangéliumi üzenet átadására hivatottak, ezt segíthetik elő ezek a látogatások is.

Kötetlen találkozásra lesz lehetőség

– Mindenkit szeretettel várunk, a híveket és nem híveket egyaránt. Szeretnénk alkalmat adni arra, hogy aki érdeklődik, el tudjon jönni, körbenézni. Adott esetben megismerkedhet olyan közösséggel, amelynek érdekli a tevékenysége, vagy akár, ha szeretne, csatlakozhat például egy segítő szervezethez is. Itt lesz minderre lehetőség, mi is nyitottak vagyunk a találkozásra. Kifejezetten egy családi, „találkozós” napot szerettünk volna szervezni – emelte ki a turisztikai csoportvezető.

Ferenc pápa gyakran hangsúlyozza az „kilépő egyház” fontosságát.

– Püspök atyának is ez a célja, nyitni és lehetőséget adni az érdeklődőknek, hogy megtalálhassák őt is és az egyházi szereplőket. A turisztika is remek eszköze lehet ennek, hogy olyan embereket is meg tudjunk szólítani, akár egy-egy gyönyörű látvány által, akik esetleg korábban még nem is gondolkodtak azon, hogy hogyan találhatnák meg az egyházat.

A családi napról készült podcast beszélgetést itt hallgathatja meg.