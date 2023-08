35 ÉVE „a Világbank is szerepet vállalt abban a 140 millió forintos beruházásban, melyet ez év végéig kívánnak megvalósítani a Borsodi Vegyi Kombinát szekszárdi műanyag-feldolgozó gyáregységében– számolt be a hírről a Tolna Megyei Népújság 1983. augusztus 16-i száma. „A tervek között szerepel a natúr PVC felületnemesitése, azaz a műanyag profilok – például a falburkoló lapok, lambériák – színfurnérral történő kasírozása, erezettel való ellátása. Így a műanyag felület a természetes fa anyagának a benyomását kelti, ami esztétikai szempontból sem elhanyagolható tényező.”

35 ÉVE Rendőrkézen a kacsatolvajok címmel jelent meg az a cikk, mely a fácánkerti Természet- és Vadvédelmi Állomásról eltulajdonított szárnyasok történetét ismertette. Két tolnai férfi volt a tettes. „Egy kis iddogálás után elindult a két fős csapat” – olvasható a Tolna Megyei Népújság 1983. augusztus 18-i számában. „Irány Fácánkert, ahol a Természet- és Vadvédelmi Állomáson kísérleti célból rengeteg vadkacsa van. Itt az országba behozott növényvédő szerek hatását vizsgálják, svájci megrendelésre. A tolvajok a kerítésen másztak át. Összesen 19 kacsát loptak el. Így jó előre megvolt már a hét végi lakomának való. Kellett a hat kacsa, amit én vittem el, mivel öten vagyunk a családban, igy szombat, vasárnap el is fogyott mind – mondta a kihallgatáson az egyik tolvaj, jókat derülve tettén. Mintha csupán egy jó kis buli lett volna az egész. Pedig az okozott kár több, mint százezer forint, mivel új kacsa csapattal kell most a kísérletet elkezdeni.”

35 ÉVE „immár negyedik alkalommal rendezték meg Domboriban a SporTolna triatlonversenyt, amelyen a hazai élmezőnyön kívül csehszlovákok, NDK-beliek, osztrákok, jugoszlávok és lengyelek is rajthoz álltak” – számolt be a sportrendezvényről a Tolna Megyei Népújság 1983. augusztus 15-i száma. „A négy kategóriában közel 200-an teljesítették a kijelölt távokat, azonban a nagy kánikula több sportolót is a verseny feladására kényszerített. A rendezvény keretén belül először került sor a hosszú távú országos bajnokságra, amelyet Jef Conings, az Európai Triatlon Unió elnöke is megtekintett, és elismeréssel nyilatkozott a szervezésről, csak a versenyszakaszokon elhelyezett hűsítőállomások számát kevesellte.”

