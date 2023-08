Általános tapasztalat – nemcsak itt és nem csak most –, hogy nem mindig a legmegfelelőbb embert tüntetik ki a döntéshozók. Vannak olyanok is, akik el sem fogadják a díjat, mondván, hogy nem szeretnének X. Y.-nal azonos listán szerepelni.

Sokan lobbiztunk azért annak idején, hogy Mözsi-Szabó István festőművész megkapja a Munkácsy-díjat. Ajánló sorokat szereztünk be ismert és elismert előadó- és alkotóművészektől, de sajnos a politikai hátszél nem volt elég erős. A következő jelölési időszakot meg már nem élte meg az idős mester. Előfordul az is, hogy egy érdemtelennek tűnő személynek igenis vannak érdemei.

Gömbös Gyula – a sokak által nácinak tartott egykori miniszterelnök – Bogyiszló díszpolgára. Murgán született, mi köze Bogyiszlóhoz? Az, hogy regnálása idején történt meg a község villamosítása, és akkor épült a zsiliphíd is, mely a falut Tolnával összeköti, s ennek köszönhetően megszűnt a kompra való várakozás. Ezért ítélte neki e címet az egykori képviselő-testület.

Ahogy vannak végzettség- és álláshalmozók, úgy vannak kitüntetéshalmozók is. Az önmagukért lobbizók egy idő után hátradőlhetnek, mert a díj díjat vonz. Jó példa erre az egykori szovjet pártfőtitkár, Leonyid Brezsnyev. Egy cinikus méltatója szerint ott díszelgett a mellén minden megkapható plecsni, kettő kivételével. Nem volt Hős Anya és Hős Város.