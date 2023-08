A Dunaág 7139 Egyesület szervezésében hatodik alkalommal tartottak a hétvégén üdülőhelyi fórumot az üdülőtulajdonosknak és a településrészen élőknek Domboriban. Az érdeklődők első kézből, Bordács Józseftől, Fadd polgármesterétől kaphattak tájékoztatást az őket foglalkoztató témákról. Az eseményen tiszteletét tette Bali Ervin alpolgármester is, valamint a képviselő-testületből Baros Gábor és Antus Zsolt.

Fotó: beküldött kép.

Bordács József elmondta, hogy biztató információkat kapnak Paks II kapcsán, és ha újra lendületet kap a beruházás, ismét több fejlesztésre nyílik lehetősége a környező településeknek, így Faddnak is. Addig is önerőből fordítanak pénzt kisebb feladatok elvégzésére. Domboriban idén egy nagy karbantartó festésre került sor, illetve 9 millió forintból belterületi útjavításokat végeznek el a közeljövőben. Ősszel folytatni szeretnék a földes utak zúzott köves borítását, miután tavasszal már több utcát járhatóbbá tettek ily' módon. Ugyancsak ősszel pótolni fogják a Bartal-csatorna mentén kiszáradt fákat, illetve szemétgyűjtőket szeretnének kihelyezni dombori közterületein. A kisebb fejlesztések közé tartozik, hogy Varga József, a Donautica Hotel és Étterem tulajdonosának felajánlása révén elkészült négy darab, impozáns kivitelezésű, színes útbaigazító tábla, amelyeket hamarosan elhelyeznek a strandbejáratok közelében.

A Paks II-höz kapcsolódó beruházás egy több települést érintő víziközmű fejlesztés, amely Faddon és Domboriban is javítja a szolgáltatást, de a legnagyobb előrelépés Öregfaluban várható, ahol kiépítik a csatornarendszert, felszámolva ezzel egy régi problémát. Mindezek megvalósítása jövőre kezdődhet el. Bordács József beszélt a holtág vízszintjéről is, amely idén jóval kedvezőbb volt, mint az előző évben. Közel fél méterrel magasabb, nagyjából másfél méter volt a maximális vízszint a tavalyi alig egymétereshez képest. Ez egyrészt annak köszönhető a Dunán levonult egy kisebb árhullám, és májusban így gravitációs úton jutott víz a holtágba, valamint két alkalommal a tolnai holtágból, a Bartal-csatornán keresztül engedtek vizet a dombori víztestbe. Ezen kívül a paksi atomerőmű felől is érkezett víz. A polgármester hozzátette, hogy egyeztetéseket folytatott az atomerőmű vezetésével, és ennek eredményeként hosszútávon, egész évben kaphat onnan vízpótlást a holtág. Találtak ugyanis egy olyan új műszaki megoldást, amellyel gravitációs úton tudnak az eddigieknél több vizet odajuttatni.

Szintén a hosszú távú megoldást szolgálja az a széles körű összefogás, amely a faddi, a tolnai és a bogyiszlói holtág rehabilitációját tűzte ki céljául. Bordács József elmondta, hogy nemcsak az érintett településvezetők, hanem Horváth István országgyűlési képviselő is az ügy mellé állt, amelynek megnyerték Móring József Attilát, a Dél-Dunántúli Régió fejlődéséért felelős kormánybiztost is. A témában készült terv, tanulmány a kormány előtt van, bekerült a kiemelt Tolna vármegyei fejlesztések közé, így forrást keresnek hozzá. A polgármester szerint 5-10 éven belül megvalósulhat a fejlesztés, amely turisztikai szempontból új távlatokat nyit a három település előtt.

A faddi polgármester kiemelte, hogy a fórumon részletesen tájékoztatta a megjelenteket a nagyközség költségvetéséről és Dombori összes bevételi és kiadási tételéről. Gyakran éri ugyanis az a vád, hogy az üdülőfaluból befolyó adóbevételhez képest kevesebbet költ az önkormányzat az ottani beruházásokra. Ezt cáfolva elmondta, hogy a dombori vállalkozásoktól, ingatlantulajdonosoktól és az idegenforgalmi adóból befolyó összeg legutóbb 35 millió forint volt, ezzel szemben csak fenntartásra és karbantartásra 37 millió forintot költöttek. Nagyobb beruházásra csak a Paks II építés fellendülésével lesz lehetőség.

Mint azt megírtuk, Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn aláírta a paksi atomerőmű finanszírozási szerződésének módosításáról szóló jegyzőkönyvet, ezzel az jogerőssé vált.