A Hagyományőrző Egyesület tagjai minden nap más-más elfoglaltsággal várták a gyerekeket a Tájházban és az IKSZT-ben. A néptánc tanulás mellett készítettek pillét, amely a térség népviseletének jellegzetes fejdísze, volt íjászati bemutató, kosárkakészítés fonalból és más kézműves foglalkozások, valamint felkerestek egy tanyát, ahol megnézték az ott élő állatokat.

A szervezők sok-sok finomsággal is készültek a kicsik számára. Volt például kakaóscsiga, palacsinta, szilvás lepény, kenyérzsemle és Döbrököz egyik legjellegzetesebb étke, a likaskalács is terítékre került. Mi több, a gyerekek maguk szitálták hozzá a lisztet teknőbe, és segítettek a dagasztásban is miközben nemcsak a tésztakészítés módját, hanem azokat az eszközöket is megismerhették, amelyeket eleik használtak ehhez.

A tábor zárásaként a gyerekek bemutatták a hét során tanult táncokat – mondta el Farkas Edit polgármester.