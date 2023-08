– Évente négy-öt alkalommal tud szűrővizsgálatokkal kitelepülni a bonyhádi egészségfejlesztési iroda – tudtuk meg a népegészségügyi szakembertől, Daniné Turcsányi Évától. – Idén januárban már tartottunk egy szűrőnapot Mőcsényben, azonban olyan mértékű volt az igény, hogy már akkor látszott, szükség lesz a későbbiek folyamán egy újabb egészségnapra. Az idei évben Kakasdon, Cikón és Bonyhádvarasdon is megfordultunk már.

Az EFI csapata a legkorszerűbb gépekkel végzi vizsgálatait, így például a testösszetétel vizsgálattal a test zsír-, fehérje-, víz- és ásványianyag-tartalmát is meg tudják határozni. A mérés meghatározza a test zsír- és izomtömegét, valamint testtájankénti eloszlását, a szervezet víztartalmát és a csontozat állapotát, illetve az alapanyagcserét is.

– A mérés után személyes tanácsadásra is sor kerül természetesen. Az ötven év felettieknek és rizikó csoportba tartozóknak érszűkületi szűrővizsgálatot is szoktunk javasolni.

A szakember kiemelte, a magasvérnyomással élő betegeknek ajánlott a rendszeres mérést otthon is elvégezni, ugyanis az otthon nyugalmában mért vérnyomásértékek gyakran teljesen mások, mint a rendelőben mértek.

– Az otthoni mérésnek is vannak szabályai, amit minden esetben tartsunk szem előtt. A vizsgálat elvégzése előtt menjünk el mosdóba, lehetőleg üres hólyaggal mérjük meg a vérnyomásunkat. A mérést széken ülve végezzük, hátunk legyen megtámasztva, lábunk legyen párhuzamos – ne keresztezzék egymást – talpunk legyen a földön. Méréskor ne legyen bekapcsolva semmilyen zajkeltő készülék (televízió vagy rádió) és mérés alatt ne beszéljünk, ne beszélgessünk. Ha szokatlan vérnyomásértéket mérünk, mérjük meg pár perc elteltével még egyszer, vagy akár kétszer és a háromszori mérésből a középértéket írjuk fel a vérnyomásnaplóba. Aranyszabály, ha olyan értéket mérünk, amely nyugtalanságra ad okot, vagy rosszul érezzük magunkat, mindig konzultáljunk háziorvosunkkal. Vérnyomásmérésre lehetőleg felkaros készüléket válasszunk.

Az irodavezető elmondta életet menthet akár egy jó minőségű okosóra is, mely viselőjének jelezheti a megemelkedett pulzusszámot is.

– Szokatlan, emelkedett pulzusszámot jelezhet akár egy jobb minőségű okosóra is, amit mondjuk adott esetben, ha alvás közben mér, akár nagy bajt is megelőzhetünk vele. A vérnyomásmérésen kívül vércukor- és húgysav szintet is mértünk, melyet ujjbegy-vérből állapítottunk meg. Előbbi a cukorbetegségre, utóbbi a köszvény kialakulásának kockázatára mutathat rá.

Az okoseszközöknek további nagy előnye, hogy visszajelzést adnak fizikai aktivitásunkról. Így pontosan tudni fogjuk, mennyit mozogjunk, mennyit mozogtunk. Motiválnak bennünket az edzésre, így az egészségmegőrzésben rendkívül hasznos szerepet játszanak. A legújabb kutatási eredmények alapján már napi 4000 lépés megtétele is jótékony hatással van a szív-érrendszerre. Mindenkit arra biztatok, hogy bátran használjon aktivitásmérőt.

A közel egy órás, teljeskörű vizsgálat mellett életmódtanácsadást is kérhettek a résztvevők.