Az első napon Juhász Gábor, a TMSZC Ady Endre Technikum és Kollégium igazgatója is köszöntötte az új tanulókat. Arra biztatta az ifjakat, hogy kövessék elöljáróikat, figyeljenek az idősebb kadétokra és egymásra is. Mint mondta, egyedül keveset érnek, a csapatban viszont erő van. Későbbi katonai pályájukhoz az előttük álló években szerezhetik meg az alapokat. A hazájukat most azzal szolgálhatják, ha teljesítik iskolai kötelezettségeiket. Sőt, a családjuk és saját maguk iránti kötelezettség is most ez.

A diákok többsége Tolna vármegyei, de cecei és mohácsi kadét is kezdi a tanévet Szekszárdon. Simon Beatrix Dunaföldvárról érkezett. Elmondta, hogy édesapja sokat mesélt neki a sorkatonai szolgálatáról és a Don-kanyart megjárt dédnagyapjáról. Ezek a történeteket jelentették számára a motivációt akkor, amikor a továbbtanulásról kellett dönteni. A jövőjét harckocsivezetőként, illetve egészségügyisként képzeli a honvédségnél. A paksi László Dominikban szintén korán megérett a gondolat, hogy több családtagja példáját követve katonai pályára lép. Döntésének a család örült, támogatják ebben.

A tábort a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred 69. Területvédelmi Zászlóalj közreműködésével szervezte a szakképzési centrum.