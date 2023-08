A szakember elmondta: a közelmúltbeli kisebb dunai árhullám „beengedésével” tervezték emelni a Sió vízállását olyan szintre, hogy lehetővé váljon a gravitációs vízpótlás a tolnai ágakba. Az árhullám azonban a vártnál kisebb volt, így a Dunáról érkezett vízen felül még duzzasztották is a Siót, az Árvízkapu lezárásával.

A vízügyi igazgatóság pénteken nyitotta meg a Kutyatanyai-zsilipet. Beke Zsolt elmondta, hogy jelenleg még viszonylag kicsi a vízszint különbség a Sió és a holtágak között, így egyelőre nem érzékelhető érdemi változás a holtágak vízszintjében. Az augusztus 21-ig tervezett vízpótlás során azonban a tervek szerint mintegy 20 centiméterrel emelkedhet a tolnai Holt-Duna vízállása.

Ezt megelőzően májusban kaptak friss vizet a Sióból a tolnai holtágak. Akkor 432 centiméteres vízállásnál indult, és május végére 475 centinél fejeződött be a vízeresztés. Annak ellenére, hogy az idei nyár viszonylag csapadékos és kevésbé forró volt, mint például a tavalyi, valamint vélhetően kevesebb öntözővizet is vettek ki a holtágakból, ám június elejétől így is 55 centiméternyit apadt a víz, ami igen jelentős csökkenés.