Akár cégérnek is megtenné az az út mentén látható Hoffher traktor, a hazai gépesített mezőgazdaság hajdani legendás gépe, ami az egykori tolnai textilgyár egyik üzemcsarnoka előtt áll. Ebben az épületben alakította ki lakását és műhelyét a tolnai Balog Dániel. De itt található az a páratlan gyűjtemény is, amely közel hatvan, ma is működő gépmatuzsálemet mutat be.

Balog Dániel feleségével és kisfiával egy veterán Peugeot mellett. Fotó: Mártonfai Dénes

A fiatalember már kiskamasz kora óta érdeklődött a veterán gépek iránt, kezdetben motorkerékpárokat gyűjtött, később elsősorban a stabilmotorok iránt kezdett érdeklődni.

– A stabilmotorok a szívem csücskei – fogalmazott rajongása tárgyairól. Ezek olyan masinák, amelyek nem közlekedésre, hanem munkagépek meghajtására készültek. Dani gyűjteményének egyik legbecsesebb darabja a 19-20. század fordulójáról származó Mayer – szívógáz üzemű – stabilmotor, amellyel egykor malmot működtettek. De van itt cséplőgépet hajtó 1918-as magyar Hoffher motor is, ami korábban egy romániai étterem előtt szolgált díszként, de még a gyári forgalmi engedélyét is sikerült megszereznie.

Dániel részben külföldről – Szlovákiából, Romániából, Németországból –, részben itthonról szerzi be és hozza Tolnára – többször baráti segítséggel – a számára izgalmas és megfizethető gépeket. Azt mondja, néhány évvel ezelőtt ez még könnyebb volt, manapság viszont ezen a téren is nagyon elszálltak az árak.

Gyűjtők vannak szerte a világon, Magyarországon is, de olyanok, akik újra működőképessé is teszik ezeket a gépeket, nagyon kevesen. Dani utóbbiak közé tartozik. Minden apró mütyürt ismer a gépein, lelkesen és részletekbe menően tudja magyarázni, milyen javításokat kellett eszközölni, milyen alkatrészeket kellett felújítani ahhoz, hogy újra pöföghessenek a masinák. A laikus számára is egyértelmű, hogy Dani profi módon, nagy szakmai tudással gyarapítja a gyűjteményét, amelynek minden darabjának története van.

A „szívcsücsökben” elhelyezkedő stabilgépeik mellett az összesen négy helyiséget magába foglaló bemutatótérben vannak motorkerékpárok, autók és traktorok is. A kiállított motorok legrégebbi darabja a belga gyártmányú, 16 lóerős Gillett 400-as. Szomorú apropó, hogy ilyen motorral szenvedett halálos balesetet 1936 augusztusában a faddi Bartal György, akinek Kölesdhez közeli emlékművénél tartanak évente megemlékezést a Tolna megyében közlekedési balesetekben elhunytakról.

Négy veterán autót is tartalmaz a gyűjtemény, benne egy sportautóval, az 1935-ben készült Adler Triumph Juniorral. De akad traktor is a csarnokban. Az egyik egy népszerű amerikai modell, egy Allis-Chalmers, 1939-ből.