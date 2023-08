A 2020-ban kitört etiópiai polgárháborúról olvasható a neten, hogy becslések szerint nyolcszázezren veszítették életüket a harcok során. Szinte semmit nem tudtunk az eseményekről. Ukrajnával viszont, ahol „csak” háromszázezer körüli az áldozatok száma, naponta foglalkozik a hazai és a nemzetközi sajtó. Mert itt van, szem előtt, sokak érdeklődési és érdekeltségi körét érintve. Erre is igaz a környezetvédelemből ismert mondás, miszerint az utcája végén lévő szemétkupac jobban zavarja az embert, mint az óceánokban úszó szemétsziget.

Nagyfogyasztó a háború. Pénzt és életet fogyaszt. Ugyanakkor üzletet is jelent a rombolás (fegyvereladás) és a rombolás utáni újjáépítés. Még a segélyezés is megoldható nyereségesen. A második világháborút követően, a Marshall-terv lebonyolításakor, az Egyesült Államok négy év alatt mintegy kétszázmilliárd dollárnyi támogatást nyújtott Európának gazdasági és technikai felzárkózásra. Most hasonló projektet készít elő az Európai Unió az ukránoknak. Az épületeknél és az infrastruktúrában komoly károk mutatkoznak, a cégek egyharmada leállította a termelést, miközben mintegy hatmillió ember elmenekült az országból.

De vannak, akik nem menekültek el. Sőt, a zűr közepette gyarapodtak a legjobban. Napvilágot látott egy kimutatás, miszerint az EU-tól tavaly 436 ezer új autót vásároltak az ukránok. Egy évvel korábban, 2021-ben ez az exportadat 208 ezer volt. Mi lehet ott? – kérdezhetnénk, ha nem tudnánk: háború.