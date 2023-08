50 ÉVE „megyénk lakossága ünnepi, kibővített tanácsüléseken, falugyűléseken emlékezett meg alkotmányunk és az új kenyér ünnepéről” – írta a Tolna Megyei Népújság 1973. augusztus 22-i száma. „Elsőként Alsónyék köszöntötte augusztus 20-át azon a kibővített népfrontbizottsági ülésen, amelynek előadója augusztus 14-én Fülöp László országgyűlési képviselő volt. Fülöp László a szekszárdi járás számos más községében is részt vett az augusztus 20-í ünnepségeken. Képviselő- csoportunk tagjai – Csapó Jánosné, Dániel Mária, Széles István – úgyszintén igen sok meghívásnak tettek eleget és idézték választóikkal együtt alkotmányunk jelentőségét, méltatva azt a munkát is, aminek eredményeként ismét megszületett az új kenyér.”

50 ÉVE a Német Demokratikus Köztársaságból, Zwickau városából érkezett BSG Sachsenring ökölvívó csapata mérkőzött meg a vendéglátó Szekszárdi Dózsa bokszolóival. A németek 17:7 arányban győztek. A részleteket a Tolna Megyei Népújság 1973. augusztus 22-i száma közölte. „300 néző előtt rendezték meg Szekszárdon az érdeklődéssel várt nemzetközi mérkőzést. Az üdvözlések és bemutatkozások utón megkezdődött a mérkőzés, mely sok tanulsággal szolgálhat. Meglepetésre a zwickaui csapat egységesebb volt. Versenyzői jobb erőben és négy versenyző kivételével harcosabbak is voltak a szekszárdiaknál, tudtak vesztett állásból is nyerni. Bár az eredmény túlzott, mert sérülések miatt olyan pontokhoz is jutottak, melyek már számukra szinte elvesztek. de győzelmük megérdemelt volt. A szekszárdi csapatból különösen Feri János. Kalcsu Károly, Szabó János és a lelkesen küzdő Böncze Vince emelkedett ki. Több versenyző csalódást okozott.”

50 ÉVE „kellemes nyári estén, kissé ittasan távozott egy szekszárdi fiatalember a Garay borozóból” – kezdődött a krimi történet a Tolna Megyei Népújság 1973. augusztus 25-i számában. „Az utcán két lány csatlakozott mellé, s illő (?) honoráriumért alkalmi kalandra invitálta. Hármasban mentek az északi kertvárosba. A kukoricásban nem a nyilvánosság elé kívánkozó jelenet játszódott le – ami azzal folytatódott a rendőrségen, hogy a fiatalember bejelentette: bántalmazták, s kétszáz forintja is odalett. Mint sejthető, a nyomozás során a »tündérkék« emlékezete kihagyott. Azt sem tudták, melyiküké lehet az a sárga pántos, kék strandpapucs, amely a dicstelen kaland színhelyén maradt. A kérdést Kapkod tisztázta.

Kapkod – hivatalos megnevezése szerint – szolgálati eb; rendőrkutya. Kapkod kutya egymás után három alkalommal négy személy közül mindannyiszor a fiatalkorú K. J.-t ismerte fel az elhagyott strandpapucs tulajdonosában.”