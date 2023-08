A Szabácsy István Sport és Szabadidő Parkban augusztus 19-én, szombaton tartott Falunap délelőttjén Buci bohóc és az ezt követő habparty vonzotta a helyszínre a legifjabb korosztályt és szüleiket. Kora délután a Szent István-imaházban Ravasz Csaba plébános szentmisén áldotta meg a nemzetiszín szalaggal átkötött, új kenyereket. A többes szám használata azért indokolt, mert a két, helyben sütött kenyér mellé egy harmadik is került: utóbbit Szentivánlaborfalva, az erdélyi testvértelepülés tizennyolc tagú küldöttsége hozta magával.

Az ünnepélyes megnyitót délután három órakor a szabadidőparkban felállított színpadon Orbán Zsolt polgármester tartotta, jómaga szegte meg a kenyereket is. Átvette az erdélyi csapat ajándékát is, ami nem volt más, mint egy kisméretű, faragott székelykapu. A határon túliak saját műsorral is készültek, a L'Art Szentiván nevű néptánccsoportjuk nagy sikert aratott.

A szép számú közönség ezután Szenior örömtáncnak, a Mesz Dance Tánccsoport előadásának, majd a Közjáték zenekar koncertjének tapsolhatott. Ezután sztárvendégként Szabó Ádám zenész, énekes, harmonikás, számos tehetségkutató verseny kiválósága szórakoztatta a nagyérdeműt. Ekkor, azaz délután hat órától megkezdődött az öt méteres kürtőskalács készítése, ebben a munkában az egyenpólóban sürgölődő erdélyi vendégek jeleskedtek, de természetesen helybeliek is besegítettek. Talán mondanunk sem kell, hogy az elkészült és ingyenesen kínált finomság az utolsó darabig elfogyott.