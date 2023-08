Fotó: Molnár Gyula

– Az előző esztendőben is több utcában korszerűsítették a közvilágítást, és az önkormányzatnak törekvése az, hogy ez minél több helyen megtörténjen. A közvilágítás korszerűsítése fontos, hiszen az új, modern LED-es lámpatestek révén energiatakarékosabb és hatékonyabb lesz a közvilágítás – összegzett a polgármester.

Szabó Péter arról is tájékoztatott, hogy a piactéri pavilonoknál 140 darab fénycső és 70 darab armatura cseréje is megtörténik, valamint az Építők útján lakossági észrevétel és a műszaki osztály felmérése alapján három villanyoszlop áthelyezését is elvégzik. Minderre 15 millió forintot fordít az önkormányzat – írta meg a TelePaks.

Schreiner Balázs, a munkálatokat végző PAVILL Paksi Villanyszerelő Kft. ügyvezetője úgy tájékoztatott, hogy a körülbelül száz darab új lámpatest megrendelése, megérkezése hozzávetőleg hatvan napot vesz igénybe. A cserét a Munkácsy Mihály utcában kezdik majd, onnan haladnak tovább. Az összes munkálat várhatóan év végére befejeződik.