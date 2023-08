Tanévkezdés 1 órája

Hatvan-nyolcvan ezer forint ma egy gyermek beiskolázása

Elkezdődött az iskolakezdési vásárlási láz: egyre megfontoltabbak a magyar szülők, inkább kevesebb, de jobb minőségű tanszert, iskolatáskát választanak gyermekeiknek. A REGIO JÁTÉK friss kutatásából az is kiderül, hogy egy gyermek beiskolázása akár 65-85 ezer forintra is rúghat, amennyiben új iskolatáskát is kell venni, amivel viszont érdemes több évre tervezni, és strapabíró, tartós darabot választani.

Teol.hu Teol.hu

A Regio Játék cég saját vásárlói között végzett felmérést a tanévkezdéssel kapcsolatban, melynek eredményei alapján a vásárlási láz július második felében már elkezdődik, de augusztus közepétől indul be igazán. „A több mint 1600 válaszadó véleményét az értékesítési adatok is alátámasztják, miszerint augusztus utolsó két hetében tetőzik az iskolához szükséges felszerelések beszerzése. A tavalyi időszakhoz hasonlóan érzékelhető, hogy a vásárlók megfontoltabban döntenek, és inkább kevesebb, de nagyobb értékű, jobb minőségű termékeket választanak – ismertette a trendeket Gyaraki Dávid, a felmérést végző cég marketingvezetője. Széles a választék iskolatáskákból, jellemzően 20-30 ezer forintba kerülnek (Fotó: MW) Alapvető iskolaszerekre, például füzetekre, tolltartóra, írószerekre és rajzfelszerelésre a játékkereskedő kutatásában résztvevők egyötöde 20 ezer forintnál kevesebbet, fele 20-30 ezer forintot, míg egynegyede 30-40 ezer forintot szán. Idén a szülők harmada nem vásárol új iskolatáskát gyermekének, ahol viszont szükséges, ott a többség (45 százalék) a 25 ezer forint alattiakat részesíti előnyben, ennél olcsóbbat a válaszadók 30 százaléka, drágábbat pedig 25 százaléka választ. Az alapvető tanszerek és az iskolatáska mellett egyébként 20-30 ezer forint elmegy például tornaruhára, tankönyvre és sportcipőre, így összességében 1 gyermek iskolakezdése 65-85 ezer forintba is kerülhet a magyar szülőknek. A szemmel láthatóan magas beiskolázási költségek a családok háromnegyedét jelentősen megviselik, tízből kilencen ezért tudatosan készülnek a nyár végi plusz kiadásra. A megkérdezettek szerint ráadásul az anyagi ráfordítás tényleges mértéke gyakran nincs összhangban a tervezettel, főleg, hogy az árak 50%-kal is nőhettek a tavalyi első becsengetés óta. Az tanévkezdéshez kapcsolódó termékeket tízből nyolcan személyesen szerzik be, a legfontosabbak ilyenkor a tornaruha és a sportcipő, valamint a tolltartó és az iskolatáska kipróbálása. Gyaraki Dávid elmondta, hogy az iskolatáska vásárlására érdemes több időt hagyni, mert egy tökéletes darab több évig kiszolgálhatja a gyermeket. Az ergonomikus kialakítás mellett figyeljünk arra, hogy a táska vállpántjai vastagabbak legyenek, a hátrész puha, jól szellőző anyagból készüljön, a belsejében legyenek kisebb zsebek és elkülöníthető részek is, valamint vízlepergető anyagból készüljön. Online leginkább tornazsákot, uzsonnás dobozt, kulacsot és a kötelező iskolai kellékeket, például számolókorongot, írószereket, vonalzót, radírt, valamint a nyár végi ismétléshez, gyakorláshoz hasznos fejlesztő játékokat vásárolnak.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!