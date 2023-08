Még keresik a tettest 30 perce

Helyreállították a megrongált Szovjet emlékművet Dunaföldváron

Június végén számoltunk be arról: a dunaföldvári Duna-parton található szovjet emlékműre fekete festékszóróval nagy betűkkel ezt írták fel: „Ruszkik haza!” Ezen felül a kerítés elemére is csillagokat fújtak. Az önkormányzat azóta lefesttette a megrongált felületeket, az elkövetőt még keresi a rend­őrség, és amennyiben meglesz, a javítás költségét is behajtják rajta – számolt be róla a DUOL.

Teol.hu Teol.hu

A Hősök terének a város a kezelője, és miután kiderült a rongálás, Horváth Zsolt polgármester – aki elítélte a barbár cselekedet és az ilyesfajta kifejezésmódját a vélemény-nyilvánításnak – intézkedett a feliratok eltüntetéséről. Mivel az 1995-ös államközi egyezmény életben van, ezért ennek szellemében kell eljárni, így az orosz nagykövetséget tájékoztatta a történtekről. S arról is, elvégezik a helyreállítást. Helyreállítás után. Fotó: Gallai Péter Időközben ez megtörtént, lefestették a fekete feliratot az önkormányzat költségére. Az elöljáró kiemelte, amennyiben a rendőrségnek sikerül beazonosítania az elkövetőt, akkor a helyreállítás összegét is kifizettetik vele. A már említett hatósági eljárás folyamatban van, a Dunaföldvári Rendőrőrs rongálás bűntett gyanúja miatt indított eljárást. A nyomozás érdekeire való tekintettel az üggyel kapcsolatban más információt nem közöltek. A Hősök terének a város a kezelője, és miután kiderült a rongálás, Horváth Zsolt polgármester – aki elítélte a barbár cselekedet és az ilyesfajta kifejezésmódját a vélemény-nyilvánításnak – intézkedett a feliratok eltüntetéséről. Mivel az 1995-ös államközi egyezmény életben van, ezért ennek szellemében kell eljárni, így az orosz nagykövetséget tájékoztatta a történtekről. S arról is, elvégezik a helyreállítást. Időközben ez megtörtént, lefestették a fekete feliratot az önkormányzat költségére. Az elöljáró kiemelte, amennyiben a rendőrségnek sikerül beazonosítania az elkövetőt, akkor a helyreállítás összegét is kifizettetik vele. A már említett hatósági eljárás folyamatban van, a Dunaföldvári Rendőrőrs rongálás bűntett gyanúja miatt indított eljárást. A nyomozás érdekeire való tekintettel az üggyel kapcsolatban más információt nem közöltek. A teljes cikket a DUOL.hu oldalon találja!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!