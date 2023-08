Nemcsak a tankönyveknek, bizony az iskolakezdésnek is súlya van. Ezt érezhette át az a kisfiú is, akinek kellett egy kis anyai bátorítás, mielőtt együtt beléptek a szekszárdi Garay János Általános Iskola épületébe, hogy átvegyék a gyermek első tankönyvcsomagját.

– Anya is ide járt. Lehet, hogy te is ugyanabban a tanteremben leszel majd, ahol én voltam. Megtanulsz írni, olvasni, számolni – biztatta a megszeppent leendő elsőst az édesanya, miközben az emeleti könyvtárhoz vezető lépcsőn szedték a fokokat. Kis nézelődés után és az új könyvek birtokában már kezdett feléledni a kisfiú kíváncsisága. Azt leste, kérdezgette, kik lehetnek még első osztályosok. Jöttek aztán többen is, hiszen Magocska-napot tartottak szerdán az iskolában, ahol játszva ismerkedhettek egymással és a tanítókkal a gyerekek, illetve a szülők is találkozhattak.

Idősebb diákok is jöttek-mentek az intézményben, hiszen kedden és szerdán osztották ki a tankönyveket. Volt, akit még elkísért valamelyik szülő, de sok felső tagozatos önállóan érkezett, hogy átvegye a csomagot. Pekari Bernadett intézményvezető elmondta, hogy közel hatezer tankönyvet szállítottak ki az iskolába, ezekből 407 gyerek tanul majd a következő hónapokban.

Az igazgató kiemelte, hogy amióta a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft. a tankerületi központtal közösen szervezi a tankönyvosztást, minden évben zökkenőmentesen zajlik a folyamat. Már júniusban, a pedagógusi tanév végén tudták, hogy mikor számítsanak a szállítmányra, amely a Magyar Posta jóvoltából augusztus közepén hiánytalanul meg is érkezett.