Hetek óta munkagépek morajlása jelenti a város zaját Szekszárd központjában. Markolók, teherautók, homlokrakodók közlekednek az épületek között és a tereken. A bontás nagy része mostanra befejeződött, így egyre inkább kirajzolódik a belváros új, a tervek szerint az eddiginél zöldebb arculata. Ez idő alatt az irodaépületekben és a környékbeli üzletekben dolgozók hozzászokhattak az építkezéssel járó zúgáshoz, kopácsoláshoz. A legnagyobb sikere láthatóan a gyerekek körében van a sürgő-forgó munkagépeknek, kisebb-nagyobb markolóknak, de mi tagadás, nem egyszer mi, itt a Tolnai Népújság és a Teol.hu szerkesztőségében is ámulattal figyeltük a monstrumok ténykedését.

A 24 tonnás Komatsu markoló. Fotó: Makovics Kornél

– Naponta 20-25 munkagép dolgozik az építkezés különböző helyszínein – árulta el Hámori Szabolcs, a kivitelezést fővállalkozóként végző sióagárdi HGT Invest Kft. ügyvezetője. Talán a Liszt Ferenc tér bontásának javát végző, 24 tonnás Komatsu markoló váltotta ki a legnagyobb érdeklődést, amely nagy hanggal és ennek megfelelőn nagy hatékonysággal végezte a munkáját.

Hámori Szabolcs elmondta, hogy mivel a beruházás során a minőség mellett a gyorsaság is fontos, ezért nem kézi erővel, vésőgép segítségével szedték fel a burkolatot, hanem ezzel az erőteljes módszerrel. Egy ekkora gép azonban ilyen környezetben extrémnek számít – tette hozzá.

A gyorsaságot emelte ki Sebestyén András, a Liszt Ferenc téren alvállalkozóként dolgozó Térkő Center Kft. ügyvezetője is. Mint mondta, a gépeket mindig annak rendelik alá, amire az adott munka során szükség van. A közelgő határidő pontos betartása pedig nem elhanyagolható szempont. Úgy tapasztalja, hogy a járókelők többsége megértéssel fogadja a felújítással járó felfordulást, csak néhányan bosszankodnak a kellemetlenségek miatt.

Fotó: Makovics Kornél

A munkagépek kezelése kapcsán elmondta: ahhoz hogy valaki igazán jól végezze a munkáját, tapasztalat szükséges, de szeretni is kell a gépet. A beruházás új, korszerű eszközök használatát is lehetővé teszi. Ilyen az a vákuumos technika, amelynek segítségével a lépcsőfokokat alkotó tömböket emelik a helyére. Hozzátette, egyrészt elvárás a minél korszerűbb eszközpark, másrészt komoly szükség is van a gépiesítésre, mert kevés az élő munkaerő. A bámészkodó gyerekek kapcsán pedig megjegyezte, hogy ők a jövő gépkezelői.

Nem hiába, hiszen a fia, a most 18 éves Sebestyén Olivér is a felújításon dolgozik gépkezelőként. Ő a legfiatalabb a terepen. Olivér jövőre érettségizik, de iskolakezdésig még serénykedik az egyik kisebb munkagéppel. Elmondta, hogy számára kisfiúkori álom beteljesedése a markolózás. Beleszületett ebbe, a telephelyen már egészen kicsiként beült a gépekbe, amikor lehetett, ment velük, aztán megszerezte a megfelelő képesítést. Ez az első beruházás, amelyen dolgozik. Nem az a célja, hogy minél nagyobb masinát vezethessen, hanem az, hogy a most használt géppel legyen minél ügyesebb. Úgy véli, hogy ehhez idő és gyakorlás kell. Édesapja ezt azzal egészítette ki, hogy rátermettség és érzék is szükséges ehhez a munkához.