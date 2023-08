Mint oly' sok minden, a KRESZ elméleti képzése is átkerült a tantermekből az online térbe. Különösen a Covid-járvány óta gyorsult fel a távoktatás térnyerése. Ez szabad időbeosztást tesz lehetővé a tanuló számára – a regisztrációt követően félévig fér hozzá a tananyaghoz és kilenc hónapon belül kell megkezdenie a vizsgát –, ugyanakkor önálló felkészülést is igényel. Annak azonban vannak hátulütői, hogy az elméleti tudás megszerzése során nincs személyes találkozó. Vékony-Magyar Adrienn, a szekszárdi TIR Suli Autósiskola vezetője elmondta, hogy a regisztráció után a tanuló kap egy hivatalos távoktatási tananyagot, majd ha sikeresen teljesíti a lezáró kérdéssort, küldenek egy igazolást arról, hogy leteheti a vizsgát. Ám úgy látja, hogy a felkészülés sikere nemcsak a tanuló szorgalmán múlik, sokszor a technikai feltételek is befolyásolják azt. A tanuláshoz ugyanis stabil internetkapcsolat és megfelelő eszköz is szükséges. Egy okostelefon nem feltétlenül elég hozzá. Emellett annak a hiányát is érzékelik, hogy személyes visszacsatolásra, egy összetettebb közlekedési szituáció tisztázásra nincs közvetlenül lehetőség, csak a gyakorlati képzés alkalmával.

A forgalomban kötelezően legalább 30 órát kell vezetnie egy tanulóvezetőnek. Sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy ennél több órát vegyenek, hiszen ha minden vizsga elsőre sikerül, akkor is közel 350 ezer forintba kerül egy B kategóriás jogosítvány megszerzése. Vékony-Magyar Adrienn azonban úgy látja, hogy aki teheti, és szükségét érzi, vesz még legalább tíz órát, alkalmanként 10 ezer forintért. Mint mondta, drága a jogosítvány, de megéri áldozni rá. Rengeteg a baleset, ezek megelőzése, elkerülése múlhat a felkészültségen. A forgalomban, oktató mellett megszerzett tudáson így életek múlhatnak. Vezetni, a forgalomban részt venni felelősség, ezt is mérlegelni kell, amikor valaki a jogosítvány megszerzése mellett dönt, és így ő vagy a családja vállalja ennek a költségeit.

Némi segítséget jelent, hogy a 20 év alattiak esetében van arra lehetőség, hogy az elméleti vizsga sikeres teljesítése után 25 ezer forintot visszaigényeljenek az elméleti képzés árából. A TIR Sulinál azonban jelenleg az a tapasztalat, hogy elsősorban nem az alsó korhatárt jelentő 17 éves korosztály vesz részt az oktatásban, hanem a 25 év feletti fiatalok vannak túlsúlyban, akik már rendelkeznek saját keresettel, és az életritmusukba jobban belefér, hogy időt szakítsanak a tanulásra, és a gyakorlati órák teljesítésére.

Ami a nagyobb kategóriákat illeti, a tehergépjármű vagy busz vezetéséhez szükséges tudás megszerzését, van némi visszaesés a jelentkezők számában. De Vékony-Magyar Adrienn szerint ez egy természetes folyamat. 2016-ban ugyanis indult egy pályázati lehetőség, ami lehetővé tette a térítésmentes jogosítványszerzést. Sokan éltek ezzel, ám nem feltétlenül helyezkedtek el áru- vagy személyszállítással foglalkozó cégnél. A pályázati lehetőség lezárult, így aki most dönt valamelyik nagykategória megszerzése mellett, az valóban ezzel is akar foglalkozni – vélekedett az autósiskola vezetője. Hozzátette, hogy ezekben a kategóriákban idén szeptembertől jelentős mértékben megváltoznak a jogosítványszerzés feltételei, a részletek pedig a következő hetekben kristályosodnak ki.