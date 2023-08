Az Év Fája versenyen a szekszárdi jelölt vezet, de Győrszentiváni Tölgyes szépen jön fel, és a két fa között nem sokkal több, mint száz szavazat van. Az Év Fáját a közönség választja meg online szavazás révén október 1-éig.

A “Hős Fa” címet a zsűri osztja ki, és különdíjat kap minden évben az Országos Erdészeti Egyesület által választott jelölt is. A döntősökről részletes információ az evfaja.okotars.hu/dontosfak oldalon található, szavazni is itt lehet, de fontos, hogy a megadott e-mail címre érkező levélre is rá kell kattintani, és érvényesíteni kell a voksot.

Az izgalmak fokozása végett a szavazás állása az utolsó napokban rejtett lesz. Szavazni a www.evfaja.hu oldalon lehet , a végeredményt október első felében tartandó díjátadón teszi közzé az Ökotárs Alapítvány.