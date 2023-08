Bonyhád polgármestere kiemelte, a közbeszerzési eljárás lezárulta tette lehetővé a szerződéskötést és a munkakezdést – amelyre hamarosan sor kerül. A nyertes kivitelező a jó referenciákkal rendelkező K-Plan Építő Kft. lett.

– Az első ütemben megújult a tetőszerkezet és a fűtési rendszer – emlékeztetett a polgármester. Majd hozzátette, a második ütemben folytatódnak az épület helyreállítását, teljes felújítását célzó munkálatok. Filóné Ferencz Ibolya reményét fejezte ki, hogy nagyobb akadályok nélkül, sikeresen megvalósul a beruházás, amellyel az önkormányzat teljesíti az ígéretét a majosi városrészen élők felé. Felidézte: egykoron sok színes programnak adott otthont a kultúrház, bízik benne, hogy a felújítást követően újra a majosiak fontos közösségi, találkozó tere lesz szebb napokat is látott épület.

Bonyhád polgármestere arról is beszámolt, hogy a szerződés szerint 240 nap áll rendelkezésére a nyertes vállalkozásnak a kivitelezés befejezésére. Ebből adódóan 2024 áprilisában zárulhat a beruházás.

– A második ütemre elkülönített forrás meghaladja a 98 millió forintot, és akárcsak az elsőnél, most is kizárólag önkormányzati forrásból finanszírozza a város a beruházás. A takarékos, megfontolt működésnek köszönhetően tudtuk kigazdálkodni ennek a beruházásnak is a finanszírozását – hangsúlyozta a polgármester. Az augusztus 15-ei helyszíni bejáráson Köhler János és Köhler Péter, a kivitelező cég vezetői, valamint Szőts Balázs műszaki ellenőr vett még részt.