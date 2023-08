Teol.hu videó 1 órája

Kezdődik a tanév, ezért erre fokozottan ügyelni kell! (videó)

A tanév kezdete azt is jelenti, hogy az iskolák környékén különösen, de mindenhol máshol is jelentősen nő a forgalom. Ez azt jelenti, hogy reggelente érdemes a nyáron megszokottnál hamarabb elindulni otthonról, és az eddigieknél is türelmesebben vezetni, közlekedni.

Tanévnyitó ünnepség Nagymányokon a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában augusztus 31-én Fotó: Kiss Albert

Nagymányokon a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában augusztus 31-én, csütörtökön késő délután megtartották a tanévnyitó ünnepséget. – Az iskolánkban összesen száznegyvenhat kisdiák kezdi meg a tanévet, akik közül ötvenketten az Alapfokú Művészeti Iskola tagozatára is beiratkoztak – tájékoztatta portálunkat Wusching Rita intézményvezető, majd hozzátette: az idén harminc kis elsős kezdi meg tanulmányait Nagymányokon. A rendőrség évtizedek óta kiemelt feladatának tekinti a gyermekek védelmét. Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, a helyi rendőri szervek a tanév megkezdése előtt valamennyi frekventált helyen lévő oktatási intézmény közvetlen környezetének közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi helyzetét áttekintették és elemezték. Szeptemberben – a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában – a rendőrség és a polgárőrség azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt, kiemelt rendőri jelenlétet biztosít. A két szervezet demonstratív jelenléttel kívánja elősegíteni a gyermekek biztonságos közlekedését, fokozott figyelmet fordítva a gépjárművezetők jogkövető magatartására, különösen a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és a gyermekülés használatára. Emellett arra kérik a szülőket, hogy lehetőség szerint vegyék igénybe az iskolák körüli parkolókat, ne az úttesten álljanak meg. Ha mégis, akkor a gyerek a padka felé szálljon ki a járműből. Aki tömegközlekedési eszközzel jár, gondoljon arra, hogy átkelésnél ne a busz takarásából lépjen ki, várja meg, amíg az elmegy, és úgy menjen át az úttesten.

Tanévnyitó Nagymányokon 2023-ban Fotók: Kiss Albert

A már önállóan közlekedő gyerekek esetében érdemes ellenőrizni, hogy biztosan ismeri-e az utat. Az alapvető közlekedési, például a kanyarodási és az elsőbbségadási szabályokat is fontos tisztázni vele, de azt is tudja, hogy a zebrán tolni kell a kerékpárt. Hamarosan egyre korábban lesz sötét, ezért a láthatóságra is gondolni kell a hazafelé vezető úton. Érdemes ezért különböző fényvisszaverő eszközöket beszerezni, akár gyalogosan, akár biciklivel közlekedik a család. Dunaföldváron egyelőre még két irányból közelíthetik meg az iskolás gyermekeikkel érkezők az általános iskolát, októbertől ugyanis elkezdődnek a munkák a hátsó bejáratnál annak érdekében, hogy felszámolják a balesetveszélyes állapotokat. A dunaföldvári portál, a Part Oldalak ennek apropóján kérdezte Horváth Zsolt polgármestert, aki elmondta, hogy a helyi Beszédes József Általános Iskola környékén járók szeptembertől az első pár napban biztosan találkozhatnak majd rendőrökkel, polgárőrökkel, akik a gyalogátkelő helyeken, valamint a forgalom irányításában segédkeznek majd.

