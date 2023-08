Az elismerést olyan személyeknek ítélte oda a Vásárhelyi Forgatagot szervező Marosvásárhelyért Egyesület, akik sokat tettek a rendezvény megerősödéséért. Potápi Árpád János államtitkár és Brendus Réka főosztályvezető mellett díjat vehetett át Zsigmond Barna Pál államtitkár, Bánffy Farkas, Kilyén Ilka, Nyulas Bernát, Jakab István, Pop Levente, Fekete Réka és Budai László. Az est fényét a Győri Balett nagyszerű előadása emelte.

Potápi Árpád János köszöntőjében kiemelte: „A tizedik kiadásához érkezett Vásárhelyi Forgatag néhány napra nemcsak a Székelyföld, hanem kulturális értelemben az egész Kárpát-medence fővárosává teszi Marosvásárhelyt. Jó látni azt, hogy immár Erdély számos városában rendeznek olyan magyar napokat, amelyek alkalmat teremtenek a magyarság kultúrájának felmutatására, erősítik a helyi közösséget, élni akarását, jövőképet adnak a magyar nemzetnek, a szülőföldön boldogulásnak, a Kárpát-medencei létnek.”

Beküldött fotó.

Hozzátette, a kormány a jövőben is mindent megtesz azért, hogy a magyar közösségek meg tudjanak erősödni mindenütt a Kárpát-medencében, megőrizzék és megújítsák őseik kultúráját, a többségi nemzettel is elismertessék értékeit és maguk is büszkék legyenek magyarságukra.