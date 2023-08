100 ÉVE „Három halálos ítélet a bölcskei gyujtogatási ügyben” címmel tudósított a Tolnamegyei Ujság 1923. augusztus 25-i száma arról a tárgyalásról, melyen asztag és szérű bosszúból történő felégetésével vádoltak meg öt személyt. A község iskolájában tartott, nyilvános tárgyalás végeztével „Fejős tanácselnök olvasni kezdi az ítéletet: „ifj. Szili Mihály és ifj. Kósa József 2 rendbeli, Bors János egy rendbeli gyújtogatás bűntettében bűnösek és ezért a rögtönitélő biróság mindhármukat kötél általi halálra ítéli. Keresztes Lászlót és id. Kósa Józsefet a vád és következményei alól felmenti. (...) Szavakkal le nem irható, valóságos őrjöngő jelenetek következtek. A biróság tagjai összeszoritott ajakkal, sáppadtan visszavonulnak. Utánuk kórusban hangzik az elítéltek kegyelemjajgatása. (...) A védők közölték védenceikkel, hogy a biróság kegyelemre ajánlotta őket s amig a Kormányzó nem dönt ügyükben, ami 4-5 hétig is elhúzódhatik, az ítélet végre nem hajtható.”

100 ÉVE a Tolnamegyei Ujság 1923. augusztus 25-i száma egy panaszos levél idézésével rótta meg azokat, akik nem teljesítik vallási kötelmeiket. Szakályban „a községi biró Nagyboldogasszony napján délelőtt Istentisztelet idejében füárverést tartott és ezzel nemcsak magát, de sok polgártársát is elvonta a vallásos kötelmek teljesítésétől, pedig ha valamikor, úgy ebben a háborútól és forradalmaktól eldurvitott lelkivilágban nagy szükség van arra, hogy ne csak a földi bálványnak, a vagyonnak áldozzanak az emberek, hanem megadják az Isten dicsőségére és a saját lelkűk nyugalmáért azt is, ami az Istené. A szakályi levélíró csak Szakály községében tapasztalta ezt a visszásságot, hogy nem tartják meg az egyház azon parancsolatját, hogy ünnepnapokat szentelj. Mi szomorú lélekkel látjuk, hogy még a Szent István nemzeti ünnepét sem tartják meg sem a falun, sem a városban. Csodálatos módon ezt nem veszik észre az illetékes hatóságok, sőt itt ott, mint a szakályi eset is bizonyítja, maguk sem járnak elől jó példával. Fölhívjuk a felsőbb hatóságok és rendőrség figyelmét az ünnepnapokon köteles munkaszünet betartásának szigorúbb ellenőrzésére.”

100 ÉVE a Tolnamegyei Ujság 1923. augusztus 25-i számában két alkalommal is Döbrököz szállította az adalékokat a krimi krónikához. „Döbröközön az utcán Szél Istvánt néhány döbröközi legény megtámadta és késsel úgy összeszurkálta, hogy sérülése 20 napon felül gyógyuló. Ugyancsak Döbröközön a Gondos-féle korcsmában Király János döbröközi lakost mulató társai korcsmái üvegekkel fejbeverték és rajta 8 napig gyógyuló testisértést ejtettek. A csendőrség a verekedőket az illetékes hatóságnál feljelentette.”

