A hat beruházás átadása jelképesen egy helyszínen, a megújult bölcsődénél zajlott. Potápi Árpád János kiemelkedő eredménynek nevezte köszöntőjében Nagymányok fejlődését, gyarapodását, amelyet a beruházások is igazolnak. – Ebben az önkormányzati ciklusban már megközelíti az 1,5 milliárd forintot a Nagymányokon megvalósult fejlesztések összeértéke. Gratulálok a helyieknek, folytatjuk a munkát! – emelte ki a térség országgyűlési képviselője.

Potápi Árpád János (b) és Bartucz Máté vágta át a nemzeti színű szalagot. Fotó: Makovics Kornél

Bartucz Máté, Nagymányok nemrégiben megválasztott polgármestere is a köszönet hangján szólt: hálás volt a város fejlődését lehetővé tevő sikeres pályázatokért és mindazok munkájáért, akik a tervezéstől a kivitelezésig szerepet vállaltak ezekben. Kiemelte, hogy az előző városvezetésnek köszönhetők a most átadott beruházások, de örül annak, hogy ő is hozzájárulhatott munkájával a projektek sikeres megvalósításához. Az újabbak esetében pedig bízik azok sikerében.

Mint az az átadón is elhangzott, a belterületi csapadékvíz-hálózat rekonstrukciója során a város két településrészén – az egész újtelepen és az öregtelepen a Liszt Ferenc utcában – a csapadékvíz elvezetés felújítása valósulhatott meg. Ennek részeként a csapadékvíz elvezető árkok újultak meg, részben föld-, burkolt- és részben fedett árok formájában. A 100 százalékos támogatás összege több, mint 249 millió forint.