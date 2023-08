A héten még van mód arra, hogy ellátogassunk a vármegye strandjaira, és még utoljára kiélvezzük a nyarat.

– Az utolsó egy-két évhez képest idén a forró, hosszú nyár elmaradt, sok esős nap volt az évszak folyamán, amit a vendégszám is jól mutat – emelte ki Farkas Attila, a Bonyhádi Termálfürdő igazgatója. – Ezzel szemben az utóbbi napokban, hetekben a forró augusztusnak köszönhetően szinte sorra dőlnek meg a napi csúcsok, nagyon sok vendég jön. Talán ez annak is betudható, hogy a régióban mi vagyunk a legolcsóbbak, az árakon ugyanis idén sem emeltünk, emellett nagyon odafigyelünk a higiéniára, a tisztaságra.

A Bonyhádi Termálfürdő egyik legnagyobb rendezvényét, a Fényszínházat idén is megrendezték, és az előadás most is hatalmas sikernek örvendett. Közel háromszázan vettek részt az eseményen, így ezt a programot a jövő évben is szeretnének megtartani. A fürdő szeptember 3-ig lesz nyitva, azonban az úszóknak nem kell csüggedniük, mivel szeptember negyedikével nyit a Bonyhádi Tanuszoda.

A vármegye strandjai sokszínű lehetőségeket kínálnak a látogatóknak. Az egyik legnépszerűbb úti cél a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő, hiszen külön gyermekmedencével várják a legkisebbeket, akik biztonságosan lubickolhatnak és játszhatnak a vízben. Az aktívabb kikapcsolódásra vágyók sem csalódtak idén sem, a létesítmény sportolási lehetőségeket is kínál, mint például a strandröplabdát.