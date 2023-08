Több (COVID-ot megelőző, és azt követő) év adatai alapján az NMHH szakemberei azt a megállapítást tették, hogy a roamingforgalmat bonyolító SIM-kártyák aránya nyáron jelentősen meghaladja az éves átlagos forgalmat, amivel párhuzamosan a hazai hang és adatforgalom némileg visszaesik. Ezt a 38 százalékos szezonális külföldi növekményt nevezhetjük „nyaralási többletnek”. Ezek a mobilok - nagy valószínűséggel - nyaraló „gazdájukat” kísérték el a külföldi útra.

Infografika: NMHH

A nyaraló mobilok vizsgálata során érdemes szem előtt tartani, hogy egy SIM-kártya a fő úticélon túl a köztes országok hálózatára is rácsatlakozhat. Ezen felül előfordulhat nem szándékolt roaming is, amikor valaki véletlenül kapcsolódik külföldi hálózathoz még a határon belül. Talán ezen tényezők is közrejátszanak abban, hogy az országok roaming szerinti toplistáján az első három helyezett mindegyike szomszédos állam. Mindazonáltal a szomszédos országok közelségük miatt amúgy is népszerű üdülési célok lehetnek.

A legkedveltebb külföldi úticélok

Mind nyáron, mind éves átlagban Ausztria a legnépszerűbb ország, ahol nyaranta a magyar SIM-kártyák 8,5 százalékával telefonáltak vagy interneteztek. A nyári többlet Ausztria esetén nem jelentős (17 százalék). A látogatók egész évben tapasztalt magas száma a (téli sportokat is kínáló) turisztikai kínálat mellett a bevásárlóturizmusnak, az ott munkát vállalóknak, illetve a távolabbi nyugati országokba utazók jelentős számának is köszönhető. A második helyen álló Horvátország viszont már a roaming adatok alapján is tipikus üdülési cél. Nyáron a SIM-ek 6,2 százaléka forgalmazott horvát mobilhálózaton. A nyári többlet utazás pedig kiugróan magas, 138 százalékos volt az éves átlaghoz képest. A rangsor harmadik helyén a szintén szomszédos Szlovákia áll 5,1 százalékkal, Ausztriához hasonló, mérsékelt nyári emelkedéssel.

Amennyiben a nyári többletet tesszük az összehasonlítás alapjának, akkor az utak számosságában is elől járó Horvátországon túl olyan államok is kiemelkednek, ahol csupán nyáron ugrik meg az amúgy igen alacsony éves átlagos forgalom. Eszerint Görögország áll az élen (182 százalékos nyári többlettel), melyet Horvátország, Bulgária, Ciprus, Szlovénia és Olaszország követnek. Így a mobilhasználati szokásokból egyértelműen látszik, hogy nyáron az emberek a déli tengerpartokra vágynak.