Mint arról az egyetem tájékoztatott, a pécsi Király utca 20. szám alatt működő üzlet üzemeltetését immár hagyományosan meghirdetik. A pályázat nyertese ezúttal a Pécsi Tudományegyetem tulajdonában lévő JuridEco Zrt. lett, amely így mostantól egészen november végéig veheti birtokba az üzlethelyiséget. A JuridEco Zrt., mint a www.pteshop.hu üzemeltetője, nemzetközi és magyar piackutatások alapján határozta meg az értékesítendő termékek körét, amit a PTE volt és jelenlegi polgárainak szántak, újszerű, igazán egyetemire hangolt arculattal, PTE és Pécs városának összetartozását is jelképezve.

Azt azonban fontos hangsúlyozni, hogy a K20 kirakat mostantól nem egy hagyományos értelemben vett üzlet lesz, hanem annál jóval több. A Pécsi Tudományegyetem ugyanis ismeretterjesztő workshopokat, előadásokat és bemutatókat is tervez erre a négy hónapra. Lesz többek között csokoládé-, bor-, sör-, kávé és mézkóstoló interaktív workshopok keretében, de a tervek között szerepel divatbemutató is a PTE termékeiből, a PTE Táncoló Egyetem látványos bemutatójával színesítve. Sőt, a helyiség egyfajta egyetemi és városi infópontként is működik majd, vagyis megtalálhatóak lesznek a jelentősebb városi és egyetemi kiadványok, illetve az érdeklődők a beiskolázási információkat is rövid idő alatt megszerezhetik, ha betérnek az üzletbe.