A mai napon abba a szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy Nagymányok városnapja szinte majdnem egybe esett államalapító Szent István királyunk ünnepével – tette hozzá a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője. – Úgy vélem – folytatta a Piactéren tartott ünnepségen elmondott beszédében –, hogy mindkét esemény mély üzenetet hordoz számunkra. Mindenekelőtt azt a tényt, hogy minden megpróbáltatás ellenére megtartottuk a Szent István királyunk által ránk hagyott országot és keresztény kultúrát itt, a Kárpát-medencében.

Államalapító királyunk emléke ezer esztendő elteltével sem halványult, mi több, mind a mai napig igazodási pontot jelent számunkra. Ezeréves múltunk során megannyi kihívással kellett szembenéznünk, de szabadságvágyunkat egyetlen idegen hatalomnak sem sikerült letörnie. Szent István királyunknak köszönhetően minden bennünket ért csapásból megerősödve álltunk fel, hiszen ezer évvel ezelőtt olyan szilárd alapokra helyezte hazánkat, hogy azt sem a törökök, sem a szovjetek, sem pedig Trianon nem volt képes elpusztítani.

– Mi, magyarok ezer év után is büszkén valljuk magunkat a keresztény Európa részének, és ma is hisszük, hogy államalapító királyunk a lehető legbölcsebb döntést hozta, amikor kijelölte számunkra az utat, amelyen ma is járunk, és amelynek felelős őrzői vagyunk. A világban jelenleg zajló eseményeket tekintve, úgy tűnhet, ezúttal ránk hárult a felelősség, hogy megőrizzük Európának a tőle kapott keresztény értékrendet, és továbbörökítsük azt a következő nemzedékek számára – hangsúlyozta az államtitkár.

Majd hozzátette, „ma, amikor a világ megkérdőjelezi értékeinket, amikor a hazaszeretetet mint értéket elutasítják, amikor szomszédunkban háború dúl, és olyan kevesen szólnak a béke hangján, még nagyobb szükség van arra, hogy továbbra is a keresztény értékek mentén építsük jövőnket itt, az anyaországban és a Kárpát-medencében. Ezekben a megpróbáltatásokkal teli időkben rendkívül fontos, hogy megőrizzük államunk szuverenitását, keresztény kultúránkat, és megerősítsük összetartozásunkat a külhoni magyarsággal. Csak az egységes nemzet tud erős maradni, ma pedig erős nemzetekre van szüksége Európának.”

– Úgy vélem, büszkén kijelenthetem, hogy az elmúlt évek során Nagymányokot fejlődő pályára állítottuk. Egy héttel korábban hat, közel egymilliárd forint összértékű beruházást adtunk át. Ezek között szerepelt az óvoda bölcsődei résszel való bővítése, és az új városi konyha kialakítása. A Magyar Falu Program keretében utak és járdák felújítása valósulhatott meg, továbbá két településrészen a belterületi csapadékvíz-hálózat rekonstrukciójára és barnamezős területek rehabilitációjára is sor került.

Biztosíthatom Önöket, hogy nem állunk meg itt. A megkezdett munkát a továbbiakban is gőzerővel folytatjuk. Jövőbeli terveink között szerepel többek között további önkormányzati épületek felújítása és fejlesztése, illetve újabb út- és járdaszakaszok felújítása is. A városvezetés elszántságával és az Önök támogatásával virágzóvá varázsoljuk Nagymányokot – fűzte hozzá Potápi Árpád János, aki megköszönte Karl Béla korábbi polgármester munkáját, Bartucz Máté jelenleg regnáló városvezetőnek pedig sok sikert kívánt és a támogatásáról biztosította.