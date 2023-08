A technikai fejlődéssel a mérnökszakmák is átalakulnak, egyre izgalmasabb tudományterületek olvadnak egymásba. Jogosan fogalmazódik meg a pályát választók részéről a kérdés: mit csinál ma egy mérnök? Erre adnak választ a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának (PTE MIK) középiskolásoknak szóló tematikus programjai, amikor a diákok egy napra maguk is mérnökké válhatnak: tervezhetnek, a korszerűen felszerelt egyetemi laborokban kísérletezhetnek, gyakorló szakemberektől kérdezhetnek és kipróbálhatnak fejlesztés alatt álló eszközöket. Az augusztus végén zajló programra még lehet jelentkezni.

Mit csinál az építész? Épületeket tervez, szinte művészi szinten. Munkáját egy tervekkel, makettekkel és videókkal fűszerezett interaktív előadáson ismerhetik meg a fiatalok az 1. tematikus napon, amikor papírból egy látványos, de egyszerű technika segítségével az épületmakettekhez hasonló térbeli alakzatot is létrehozhatnak. A saját tervezésű térbeli kompozíciót kirigami technikával alkotják meg, majd további műveletekkel ismerik meg behatóbban: fotózással, képkomponálással, de a program részeként fény-árnyék játékokat is játszanak, valamint fotómontázsokat is készítenek.

