A Pannonia Bio számára kiemelt fontos, hogy a gyermektáborok a Dunaföldváron és környékén élő családok számára elérhetőek, megfizethetőek legyenek. Ezért a vállalat a helyi közösség támogatása érdekében immár másodszorra szervezett saját, tematikus napközis táborokat idén, amelyet ezúttal is térítésmentesen kínált a dolgozók gyermekei részére. Ez idén 35, Dunaföldváron és annak környékén élő család számára nyújtott kedvező lehetőséget – tudta meg a cégtől a Part Oldalak.

Fotó: http://www.part-oldalak.hu/

A dunaföldvári portál azt írja, a táborok július 24-én vették kezdetüket a Duna-parti táborhelyen, ahol négy héten át különböző lehetőségek közül választhattak a jelentkezők. Júliusban az alkotó tevékenységet előtérbe helyező kézművesség és a komolyabb mozgásigény kielégítését szolgáló sport volt fókuszban, míg augusztusban az angol nyelv alapjainak fejlesztése és a színjátszás kapott főszerepet az egyhetes turnusokra lebontott, napközis táborokban.

– Már tavaly is megszerveztük tematikus táborainkat és hatalmas örömmel tölt el minket az az eredmény, hogy idén a jelentkezők száma összességében 40 százalékkal nőtt. Minden héten több mint 30 gyermek vett részt a színes programokon – nyilatkozta Nagy Manuéla, a Pannonia Bio táborainak megszervezésért felelős munkatárs. A Pannonia Bio nyári táborsorozatának utolsó turnusa a színjátszás iránt érdeklődő gyermekeknek kedvezett, akik a táborban töltött hét folyamán egy előadásra készültek: a szervezők segítségével egy jól bejáratot darabot, a Lúdas Matyit mutatták be. A diákokra több tanár is vigyázott, azonban igazi színészi segítségük is akadt, Baksay Erika személyében. A darabot is ő hozta a színjátszó csoportnak, amit idén már bemutatott a saját osztályával. A bejáratott darabnak persze megvoltak az előnyei és a hátrányai is, azonban az eredeti – de átírt és lerövidített – Schwajda György-féle színdarab nagy sikert aratott az utolsó, pénteki ünnepséggel egybekötött bemutatón.

A tábor résztvevői között voltak ötéves és tizenéves gyerekek is, akik egy része megkapta előre a szövegét, de a hét folyamán kellett összerakni a darabot. A kis színészek közti nagy korkülönbség okozott nehézségeket, azonban mindenkinek találtak vagy írtak a korának megfelelő szerepet, így lettek például az ovisok az eredetileg nem létező liba csapat. Ugyan színjátszó táborba érkeztek a gyerekek, nem mindenki volt elszánt színjátszó, páran egyszerűen csak szerettek volna egy jót táborozni, ennek ellenére mindenki jól vette az akadályokat, sőt, volt olyan, aki egész nap csak próbálni akart – mondta a szervező. Végül aranyos, vicces előadás kerekedett ki az egyhetes munkából, amivel elégedettek lehetnek a tábort vezető tanárok és a táborozók is, a nézők pedig "vették" a poénokat és nagyon jól szórakoztak.

A dunaföldvári üzem négy héten kínált tematikus napközitáborokat dolgozói gyermekeinek. Fotó: Part Oldalak