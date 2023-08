A poloskák bizony a paradicsomot, paprikát, málnát, borsót, babot és a káposztaféléket sem vetik meg, és a dísznövényeket sem kímélik. Ráadásul a meleg is kedvez nekik.

Vidéken vagy kertes házban gyakori vendég még nyár közepén is a poloska. Ez az az időszak ugyanis, amikor megpróbálnak meleg szállást keresni maguknak, és igyekeznek fedett helyre költözni.

Olvasóink közül többen is panaszolták, hogy több emelet magasságban a ház erkélyén a felmosóra vagy a száradó ruhára másznak, netán a virágok között elbújva lehet találkozni ezekkel a barna vagy zöld színű, márványozott mintájú rovarokkal. – Ahogy kinyitottam a kerti kisház bejárati ajtaját, csak úgy potyogtak ki az ajtó környékéről a poloskák. Nem emlékszem arra, hogy ilyen mértékű invázió évekkel ezelőtt lett volna – panaszolta tolnai olvasónk, és természetesen arra is kíváncsi volt, mi ennek az oka.

A mezei poloskával rokon rovarféle mindössze öt éve jelent meg hazánkban, azóta sikerült beverekednie magát a legutálatosabb bogarak közé, tájékoztatott dr. Vörös Géza, szekszárdi agrármérnök, rovarszakértő.

Mit tehetünk a „zöld", azaz a vándorpoloska, valamint a „barna”, vagyis az újabb jövevény, az ázsiai márványospoloska ellen? Mindkettő növényi nedveket szívogat, zöldségfélékben, szántóföldi növényeken, de az ázsiai márványospoloska gyümölcsösökben is komoly károkat okoz világszerte. A védekezés két okból is igen nehéz: nincs kifejezetten e poloskák ellen hatásos rovarölő szer, jelenleg a széles hatásspektrumú, számos hasznos rovart is elpusztító készítmények adják a legjobb eredményeket.

– Nagyon jól érzik magukat nálunk, megfelelő számukra a klíma, és nincsenek természetes ellenségeik – tette hozzá dr. Vörös Géza. Az ázsiai poloskától világszerte rettegnek a gazdálkodók. Amerikában komoly kárt okoznak az almában, Olaszországban a körte jó részét tették tönkre.

Legalább 2 hétig folyamatosan mínusz 10 fok alatti hőmérséklet kellene ahhoz, hogy a telelő állományok egy része elpusztuljon. Félni nem kell tőlük, nem csípnek, csak épp büdösek. Sajnos esélytelen, hogy jövőre jobb lesz a helyzet.