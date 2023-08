A jó idő beköszöntével sokan hagyják abba a vitaminok szedését mondván elég hasznos tápanyagot visznek be a szervezetükbe, ugyanakkor vannak olyan vitaminok és ásványi anyagok, amelyeket nem tudunk túlzásba vinni.

A kép illusztráció.

– Azok, akik nyár elején a D-vitamin és kalcium bevitelt is csökkentették érdemes újra elkezdeniük ezek szedését, hiszen főként előbbinek hatalmas szerepe van abban, hogy erősítse az immunrendszerünket - hangsúlyozta dr. László Eszter, majd folytatta: A menopauza előtt álló nőknél ez kiemelten fontos. Természetesen, amennyiben valaki naponta szed D vitamint elég az ezer nemzetközi egység belőle.

A háziorvos kiemelte a legjobb, ha valamilyen multivitamint választunk, amit akár mi is kiválaszthatunk a korunknak, élethelyzetünknek leginkább megfelelően.

– Vannak kivételek persze, ahol különösen oda kell figyelni, hogy milyen készítményt emelünk le a polcról. A babát váró hölgyeknek akár trimeszterenként is érdemes odafigyelni arra, hogy milyen vitaminokat szednek be, ha pedig valakinek valamilyen érzékenysége van – például jód érzékeny – érdemes a gyógyszerésszel egyeztetnie, hogy milyen termékek közül válogathat. A vivőanyagokra is érdemes odafigyelni.

A vitaminok szedése mellett az egészséges táplálkozás is nagyon fontos. Oda kell figyelni testünk jelzéseire, mi az, amiből esetleg hiányt szenvedünk, majd annak bevitelét fokozni. A vas hiány kialakulása egy elhúzódó folyamat, amit legtöbbször előbb vesz észre az ember környezete, mint maga az elszenvedője.

– A vashiány nagyon nehezen észrevehető, egy eléggé sunyi betegség, mivel aki benne él az egész egyszerűen hozzászokik. Sokszor fel sem tűnik az elszenvedőjének, hogy terhelhetősége például csökken, sokkal fáradékonyabb lesz, ráadásul letörtség is társul az alattomos betegség mellé. Bármilyen életkorban kialakulhat, és a nők általában akkor fordulnak orvoshoz, amikor rendkívüli hajhullást tapasztalnak. Egy vérvétel ezt egyből ki is mutatja.

A vasat könnyen tudjuk pótolni megfelelő táplálkozással – vasban gazdag élelmiszer: a cékla, a sóska, a paraj, a mángold, a piros gyümölcsök és a különböző belsőségek – főként a máj.

– Ami még különösen fontos, hogy a C vitamin igényünk sokkal nagyobb, mint amennyit gondolnánk. Érdemes naponta ezer-kétezer milligrammot bevinni belőle, mivel ez vízben oldódik és a felesleg egész egyszerűen távozik a szervezetünkből. Fontos, hogy a fém kanál, fém edény egész egyszerűen tönkreteszi a zöldségben, gyümölcsben természetes módon található C vitamint, erre figyeljünk oda és mondjuk egy saláta készítésénél, tárolásánál használjunk fából, kerámiából, üvegből vagy műanyagból készült eszközöket.

Az idegrendszert a B-vitaminok is nagyban támogatják, amik szintén vízben oldódó vitaminok. Alvászavar, intenzívebb igénybevétel esetén, stresszes időszakban különösen ajánlott a szedésük. Szintén az idegrendszer megfelelő működését támogatja a magnézium fogyasztás is.

– A különböző ásványianyagok felhalmozódhatnak, fontos, hogy figyeljünk ezek napi bevitelére és nagyon sok folyadékkal vegyük be őket. Az ember egész évben meg tud vásárolni tulajdonképpen mindent, ennek ellenére a régi világban sokkal jobban rá voltak szorulva az emberek, hogy mindig szezonális gyümölcsöket és zöldségeket fogyasszanak, ami nagyon egészséges volt. Nem véletlenül érnek, akkor amikor, a szervezetünknek is mindig ezekre a zöldségekre, gyümölcsökre lenne szüksége. Amit pedig külön kiemelnék, hogy a mozgás is ugyanolyan fontos, mint a megfelelő táplálkozás. Amennyiben lehetőségünk van rá mindenképp mozogjunk naponta, szabad levegőn.