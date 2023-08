– Minden pénzt megér a biztonságunk – mondta Szabó Péter, Paks polgármestere. Az autósok jobban látják a zebrát, a gyalogosok számára is megnyugtató a LED-fény. Természetesen a közlekedés szabályait továbbra is be kell tartani.

Fotó: Molnár Gyula

– A statisztikák is azt mutatják, hogy ahol ezeket az okoszebrákat kialakították, sokkal körültekintőbbek az autósok és a gyalogosok is – tette hozzá.

Az okoszebra program jó néhány évvel ezelőtt indult Pakson. Azt szeretnék, hogy még jó néhány forgalmas helyen legye ilyen biztonságos átkelőhely.