Regionális polgárőrnapot szervezett a Tolna Vármegyei polgárőrség augusztus első hétvégéjén Dunaföldváron. Széles János, a Tolna vármegyei polgárőrség parancsnoka a Part Oldalaknak elmondta, sajnálatos módon a polgárőrséget is utolérte a világválság, illetve a megszorítások, így idén úgy határoztak, hogy nem egy nagy központi rendezvényt tartanak, hanem több regionális polgárőrnapot. Legutóbbi ugyanis arról döntöttek, hogy összességében egymillió forintból költhetnek egy-egy hasonló polgárőr találkozóra. Mivel öt helyen szerveznek ilyen rendezvényt, így egy-egy ilyen eseményre mintegy kettőszázezer forint jut.

Széles János jelezte, a paksi kapitányság területén összesen 15 településen működik polgárőrség, de úgy gondolták, hogy a találkozónak Dunaföldvár legyen a helyszíne, amelynek megvalósításhoz a Holler UNFC a focipályán biztosította a helyszínt és város is támogatásáról biztosította a szervezetet. A rendezvény azonban nem jöhetett volna létre szponzorok segítsége nélkül, ez a többi településen sem volt másképpen – tette hozzá.

A polgárőr napra meghívták az illetékes rendőrkapitányt, illetve más járás kapitányait is, akik legnagyobb örömükre éltek is a lehetőséggel. Mint megtudtuk, nem volt színpad, nem voltak meghívott előadók sem, Széles János parancsnok egy söröshordóra felállva tartotta meg a beszédét. A spórolástól függetlenül fontos volt számukra, hogy együtt jól érezzék magukat, ennek érdekében szerveztek olyan programokat, amelyeket a legkisebbek is élveztek. Számukra külön játszósarokkal, habpartival készültek, de volt rendőrségi kutyás bemutató, gokart, sőt még részeg szemüveg bemutató is. A résztvevő polgárőrök közül a legtöbben már jól ismerték egymást, így nem véletlen, hogy ők is igen jól érezték magukat. Az időjárás sajnos nem kedvezett számukra, hiszen többször is esett az eső, ez azonban nem szegte a kedvüket, ilyenkor egy kicsit jobban behúzódtak a sátrak alá. Széles János úgy fogalmazott, a regionális polgárőr napból összességében egy hangulatos, kellemes összejövetel kerekedett ki.