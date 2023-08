Lassan felnőtt gyereke van azoknak az édesanyáknak, akik az első szülésfelkészítő programokon részt vettek a Tolna Vármegyei Balassa János Kórházban. A Várandósok délutánja elnevezésű program ugyanis tizenhét éve, 2006 júniusában indult, amikor a szülészeti osztály csatlakozott a családközpontú programhoz. A szülésfelkészítő előadások utáni érdeklődés azóta is töretlen.

Osztermajerné Fodor Ilona, az újszülött osztály vezető ápolója, a szülésfelkészítő program egyik alapítója elmondta, hogy a családközpontúság része többek között az apás szülés, az alternatív szoba lehetősége a vajúdás során, az anya-gyermek kapcsolat korai erősítése. Amellett, hogy a szülés biztonságosan zajlik, fontos az is, hogy figyelmet szenteljenek a lelki egészségre. Azt szeretnék, hogy a szülés az anyukák és az apukák számára is maradandó, örömteli élmény legyen, és úgy látják, hogy az információk birtokában felkészültebben élik meg a gyermekük világra jöttét. Az osztály bemutatására mindig nagyon kíváncsiak a leendő szülők, biztonságot nyújt nekik, hogy amikor „élesben” érkeznek a kórházba, találkoznak néhány ismerős arccal, tisztában vannak a szekszárdi intézmény gyakorlatával, szemléletével. Az pedig egy pozitív visszajelzés az előadók számára, hogy más vármegyékből is jönnek érdeklődők. Ezzel együtt az újszülött osztályon dolgozó ápolók úgy érzékelik, hogy az első napok könnyebben telnek azoknak az anyukáknak, akik részt vettek a felkészítésen.

Emellett az a tapasztalat, hogy az első gyermeküket váró anyukákat a szülés folyamata érdekli leginkább, ugyanakkor a szakemberek a pici világra jöttét követő időszakra is igyekeznek felkészíteni a szülőket. A négyalkalmas előadássorozat egyike foglalkozik a szüléssel, de a témák között szerepel a gyermekágyi időszak is, az anyatejes táplálás, ahol hangsúlyt kap az igény szerinti szoptatás fontossága, valamint beszélnek azokról a vizsgálatokról, amelyeket az újszülöttön elvégeznek a kórházban töltött napok során. Azt tervezik, hogy hamarosan bővítik a témaköröket, és szeretnének a gyerekek 3 éves koráig tartó időszak főbb tudnivalóira is fókuszálni, illetve több időt szentelni arra, hogy az édesapák miként tudnak segíteni a szülőszobán. A császármetszés kapcsán többek között azt hangsúlyozzák, hogy a baba az édesapja mellkasán töltheti a megszületést követő úgynevezett aranyórát. Osztermajerné Fodor Ilona ezzel a nagyon szenzitív időszakkal kapcsolatban kiemelte, hogy életre szóló ajándék nemcsak a picinek, hanem a szülőknek is.

A szülésfelkészítő programra a szekszárdi kórház Egészségfejlesztési Irodájának honlapján lehet jelentkezni. Úgy látják, hogy hónapról hónapra többen érkeznek, és ami az osztályvezető ápoló szerint az egyik nagy pozitívum, hogy nemcsak a leendő apukák kísérik el a párjukat, hanem gyakran az édesanyjukkal érkeznek a kismamák. Az ő jelenlétük azért is hasznos, mert abban az időben, amikor ők szültek, még nem volt lehetőség felkészítésre, azóta azonban szemléletváltás történt a gyermekek ellátásában, a naprakész tudás birtokában pedig hatékonyabban tudnak segíteni az újdonsült szülőknek.

Az előadók között szülésznő, neonatológus és védőnő is van, de időnként pszichológus és gyógytornász is csatlakozik. Osztermajerné Fodor Ilona azért is tartja jónak, hogy szakemberektől, első kézből kaphatnak információkat a szülők, mert az internet térhódítása óta különösen sok helyről zúdul rájuk információ, ám ezek sokszor egymásnak ellentmondóak, ami csak a bizonytalanságot erősíti.

Segítették, biztatták, átlendítették a kritikus pillanatokon

Margó decemberben adott életet a kisfiának. Elmondta, hogy bár a szülése előtt sok mindent olvasott a témában, hallotta a barátnők tapasztalatait, mégis jó volt, hogy az előadások során olyanok adták át a tudásukat, akik nemcsak a kórházban dolgoznak, hanem maguk is ott hozták világra a gyermeküket, így anyaként is van tapasztalatuk. Kiemelte az osztálybejárás előnyeit, hiszen így nem ismeretlen helyre érkezett, amikor eljött az idő, és megnyugtató volt az is, hogy ismerős arcokkal találkozott. A felkészítés arra is lehetőséget teremtett, hogy megismerjen más anyukákat, így például barátságot is kötött. Hozzátette, hogy az előadások során többször hangsúlyozták, hogy bárki van ügyeletben, mindenki segíteni fog. S bár nem volt könnyű szülése, ezt valóban megtapasztalhatta. Segítették, biztatták, a kritikus pillanatokon egy-egy jó szóval átlendítették, így pozitív élmény számára gyermeke világra jötte.