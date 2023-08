Dr. Bozsolik Róbert polgármester elmondta, a bornapok a legnagyobb rendezvénye a városnak, amelyet hagyományosan szeptember második hétvégéjén tartanak meg. Több ezer vendéget várnak – határon túliakat is – az immár hatodik alkalommal sorra kerülő bornapokra. A cél az, hogy megismerhessék az érdeklődők a környéken élő borászokat, boraikat, és persze kiválóan szórakozzanak. Több borászat már jelezte részvételi szándékát, idén a borászok mellett bemutatkozik a Savanya Pálinkaház és a Janchili is.

Ilyenkor hazalátogatnak azok is, akik elkerültek a városból, találkozási, hivatkozási pont lett a rendezvény, mondta a polgármester. Barátok, társaságok, közösségek együtt ünnepelnek, kikapcsolódnak, beszélgetnek egy-egy pohár minőségi bor fogyasztása mellett.

A fesztivál fő látványossága a szüreti felvonulás, a tervek szerint a menet szombaton 13 órakor indul majd a művelődési ház elől. A felvonulás után a romkertben a II. Géza Gimnázium tanulóinak közreműködésével zajlik majd a koronázási ceremónia.

Több zenészt, előadót, együttest is meghívtak a háromnapos rendezvényre. Az első nap estéjén a rock, és a blues zene rajongóinak kedveznek, a Kossuth-díjas előadóművész, a hazai blues egyik úttörője, HOBO lép majd színpadra. Szombaton az ország egyik legvagányabb együttese, az Anna and The Barbies szórakoztatja a közönséget, vasárnap pedig a hazai zenei szcéna, a fesztivál- és klubélet megkerülhetetlen szereplője, a városi rendezvények népszerű fellépője, az Ocho Macho zenekar csap a húrok közé.

A zenei programok mellett gasztroélménnyel, kézműves kirakodóvásárral és vidámparkkal várják az érdeklődőket.

Aki tehát szeptember második hétvégéjén Bátaszékre látogat, kap egy kis ízelítőt a város sokszínűségéből, a zenei stílusok keveredése pedig remélhetőleg mindenki megelégedésre szolgál majd. A további programokról, technikai kérdésekről a közösségi médiafelületeken, a „BátaszékMost” és a „bátaszékiprogramok” Facebook-oldalakon tájékozódhatnak az érdeklődők.