Ugyancsak közkedveltnek bizonyult az állat simogatás. A tanya megannyi jámbor két- és négylábúja, a birka, a kecske, a kutya, a nyúl, a macska, a póni, a pulyka, a szamár és a tyúk szelídségből csillagos ötösre vizsgázott. Nemrég állatorvosi kezelést is láthattak a gyerekek, a tanya két lovánál éppen esedékes volt a fogreszelés, a legkisebbek be is segítettek ebbe a műveletbe. Az egyik legnépszerűbb program továbbra is a lovaskocsis túra. Valamennyi turnus része egy-egy ilyen kirándulás, melynek keretében a táborlakók nemcsak egyszerűen utazhatnak, hanem a természeti tájat, a környék látnivalóit is felfedezhetik.

A visszatérő vendégek, a lelkes rajongók száma jelentős. A vonzerő gyakorta túlterjed az országhatáron, hiszen a vendéglátók fogadtak már fiatalt az Egyesült Államokból, Hollandiából, Írországból, Kanadából és Németországból is.