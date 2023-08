Az már hagyomány, hogy Országos Agrárfórummal kezdődik a fesztivál. Idén ez lesz a huszonötödik. Az állategészségügyről, állattenyésztésről szóló tanácskozáson többek között szó lesz az igényelhető támogatásokról, arról, hogy milyen tényezők alakítják a tej árát, de téma lesz az antibiotikumok használata is, mondta Kovács-Mesterházy Zoltán, a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének ügyvezetője.

Részt vett a sajtótájékoztatón elődje, dr. Füller Imre, az egyesület nyugalmazott ügyvezetője is, aki sok éven át szervezte ezt a fórumot. Ő a fesztivállal összefüggő sütésről, főzésről beszélt. Elmondta összesen négy tonna az itt majd elfogyasztandó szarvasmarhák élősúlya. Két, egyenként 3-400 kilós tarkamarha forog majd tűz fölött, a többi pedig a főzőversenyhez lesz alapanyag. És idén is nyílik kiállítás a hagyományos Tarka fotópályázat képeiből. A beérkezett 236 kép közül 75 látható majd a hónap végéig.

A sajtótájékoztató végén dr. Beréti Zsolt, a MillFood Kft. tulajdonosa, mint a fesztivál főszponzora, a cégét mutatta be.

A programokat ide kattintva találja!