Dr. Biró Attila lapunknak elmondta, szeretnék, hogy Tolna vármegye közútjain minél kevesebb közúti közlekedési baleset történjen, és minél kevesebb halálos áldozat legyen.

Ismertette, hogy az idei évben, az első hét hónapot értékelve Tolna vármegye közlekedésbiztonsági szempontból az ország legbiztonságosabb vármegyéje. A legkevesebb személyi sérüléssel járó közlekedési közúti baleset történt nálunk, azonban sajnos a halálos balesetekre nem lehetünk büszkék, mert most több történt, mint a múlt év azonos időszakában. Ha csak egy közúti baleset is halálos áldozatot követel, az már tragédia. Sajnos az idei évben tizenhárom balesetben tizennégyen vesztették közútjainkon életüket. Ennek kapcsán a rendőrség ezen esetek megelőzését prioritásként kezeli. Kiemelt céljaik közé tartozik az ittas járművezetők, a gyorshajtók kiszűrése, visszaszorítása, a passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzése. A polgárokat abba az irányba igyekeznek terelni, hogy azokat használják, valamint tartsák be a fő közlekedési szabályokat.

A megemlékezés után a Tolna Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság tagjai ülést tartottak. A résztvevőket Feil Csaba rendőr alezredes, a vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője, a bizottság ügyvezető elnöke köszöntötte, aki beszámolt a 2023-as év első hét hónapjának közlekedésbiztonsági helyzetéről, majd az idei évben a vármegye útjain történt halálos baleseteket ismertette a bizottság tagjaival.