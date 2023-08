Ebben az épületben van a vegyeskereskedés és a virágbolt is (Beküldött kép)

A Vígh Vegyeskereskedésben minden megtalálható, ami a nagyobb boltokban is, például zöldségek, gyümölcsök, pékáruk, üdítők, édességek, tartós élelmiszerek is vásárolhatók. A virágüzlet ugyanabban az épületben kapott helyet.

Vígh László polgármester lapunknak elmondta, hogy nem ismeretlen számára a vállalkozói szféra, hiszen több bolt tulajdonosa is volt már korábban, valamint borászkodott is, és még sörözőt is üzemeltetett.

A családját is bevonta a vállalkozásaiba, a fia sörözőtulajdonos volt, a felesége a vegyeskereskedés és a virágüzlet vezetője, a válása utána pedig az élettársa lépett volt neje helyére az üzletben.

A boltjuk reggel fél ötkor nyit, ekkor már érkeznek a munkások reggeli péksüteményért, kávéért.

A Magyar falu programnak köszönhetően – amely vállalkozók számára is számos pályázati lehetőséget biztosít – mintegy bruttó harmincnyolc millió forint támogatáshoz jutottak hozzá. Ebből az összegből teljes tetőcserét végeztek, az udvart aszfaltozták, a benti tereket klimatizálták.

Szeretnének létrehozni egy szoláriumszalont is a vegyeskereskedés épületében, mivel napelemes fűtésrendszerrel rendelkeznek, és úgy látják, hogy a szoláriumozási lehetőségek még mindig érdeklik a lakosokat.

Beküldött kép

– Már felmértük a piacot, szeretnénk majd hozzánk csalogatni a vendégeket – tette hozzá a polgármester.

Tolnanémedi település ügyeivel kapcsolatban elmondta, hogy gyakorlatilag nincs semmire pénz, kiadás van, bevétel nincs. Bíznak a kormányban, hogy segíti a kistelepüléseket. Jelen állapotban Tolnanémedi állami támogatásból tartja fent magát.