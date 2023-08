Ingatlanbazár

Idén több mint 126 ezren jelentkeztek valamelyik hazai főiskola vagy egyetem képzésére, ebből 95 ezret fel is vettek; a legnagyobb budapesti egyetemek mellett a vidéki fellegvárakba is minden korábbinál több hallgató érkezik. A legnépszerűbb szakok listája nagyjából a korábbi évekéhez hasonló: az első három helyen a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, valamint a pszichológia szerepel. Ezeket követi az ápolás és betegellátás (gyógytornász), a mérnökinformatikus, a jogász, a pénzügy és számvitel, a kommunikáció- és médiatudomány, a nemzetközi gazdálkodás, illetve a programtervező informatikus szak.

Kevesebb a kiadó lakás

Az Ingatlanbazáron böngészve most is azt az általános trendet érdemes figyelembe venni, hogy kevesebb a kínálat, mint a kereslet, ez pedig az árakban is megmutatkozik, főleg a nyár második felében, ponthatárhúzás után. Persze mozgolódás egész évben van: a nagyobb roham rendszerint a második szemeszter végénél indul be, illetve januárban, amikor a külföldi Erasmusos diákok igyekeznek szobát találni maguknak az őket fogadó egyetem környékén.

Tiszántúli árak

Az országos ingatlanos portálon keresgélve első körben a szegedi árakra voltunk kíváncsiak. Az Ingatlanbazáron találtunk belvárosi, 50 négyzetméteres, másfél szobás lakást 120 ezer forintért, 1 + 2 félszobás, 60 négyzetméteres, ugyancsak belvárosi lakást, sok extrával 250 ezerért. Belvárosi, 40 négyzetméteres garzonért havi 125 ezer forintot kér a főbérlő, de van olyan belvárosi, 32 négyzetméteres stúdiólakás is, ami 153 ezer forintért várja új lakóját. Az egyik újszegedi, 50 négyzetméteres, kétszobás lakás 200 ezer forintért bérelhető. Van, aki csak szobát hirdet 50 ezer forintért.

Kecskeméten 80–90 ezer forintért vehető ki az igényesen berendezett egyszobás lakás, a kétszobás, kevésbé szépen felszerelt, erkélyes ingatlan havonta 100 ezerért bérelhető. A debreceni Nagyerdőben a kétszobás, igényesen berendezett albérletért 160 ezer forintot kérnek, a kevésbé modern lakás ugyanitt 150 ezer forint. Libakertben az 1 + 2 szobás 140 ezerért vehető ki – olvasható az Ingatlanbazár egyik hirdetésében.

Egerben a 33 négyzetméteres lakást 75 ezerért kínálják, a Bervai lakótelepen a kétszobás havi 100 ezer forintot ér a tulajdonosának.

Dunántúli kínálat

A pécsi egyetemi városrészben a kétszobás lakás havi 100 ezerét várja új lakóját, és ez olcsónak számít. Ugyanitt a háromszobás már 200 ezer forintba kerül, de a kétszobások zöme 120 ezer forint felett található. A nagyon szépen berendezett, modern, háromszobás belvárosi lakás 420 ezerért kínálja magát az Ingatlanbazáron.

Sopronban mintha jobban ki kellene nyitni a pénztárcát a diákoknak (vagy szüleiknek). Kétszobás lakás 300 ezerért és 180 ezerért is bérelhető. Szombathelyen a kétszobás 110–130 ezer forint körül mozog, ha lakótelepi. A modern, 1 + 3 szobásért 280 ezer forintot kér a tulajdonos. A győri kétszobás lakások is 120–140 ezer forint között mozognak, de van minigarzon, mindössze 18 négyzetméteres, 150 ezerért is. Az 1 + 2 szobás, újvárosi lakásért a 200 forintot is elkérik.

Fővárosi mérce

Megszokott, hogy Budapesten nagy a szórás az árak tekintetében, az Ingatlanbazár oldalán csemegézve bőséges a kínálat. Az I. kerületben 200–230 ezer forintot a garzonért és a 2 + 1 szobásért is kérhetnek. A IV. kerületben 200 ezer forint az 1 + 2-es téglalakás. Újlipótvárosban az 1 + 2-es havi 240 ezer forint. A VIII. kerületben a kétszobás 180 ezer forint, a XI. kerületben az ugyancsak kétszobásat 275 ezerért hirdetik.